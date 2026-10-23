На фоне событий вокруг Ирана и Ормузского пролива фьючерсы на нефть Brent 23 октября торговались вблизи самого высокого уровня с начала мая. По состоянию на 4:50 по восточному времени США декабрьские контракты Brent дорожали на 0,7% — до 113,50 доллара за баррель, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 0,8%, до 100,24 доллара за баррель, сообщает CNBC.

Динамика нефтяных котировок

Brent направлялся к недельному росту на 3,3%, что могло стать третьей неделей подряд повышения котировок. В то же время WTI мог завершить неделю снижением на 1,1%, прервав двухнедельный рост.

Трейдеры следят за развитием событий на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп 22 октября обвинил Иран в попытке повысить цены на нефть перед промежуточными выборами в США. В публикации в Truth Social он также заявил, что Тегеран якобы выдумывает сообщения о поражении судов и минах в Ормузском проливе.

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Сообщения об инцидентах в заливе

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что в Персидском заливе были поражены и загорелись четыре судна. Еще три судна, по его утверждению, подорвались на минах в Ормузском проливе. Об этом сообщило связанное с иранским государством агентство Tasnim; независимого подтверждения этих заявлений в материале CNBC не приведено.

Также, по сообщениям, начальник штаба иранской армии заявил, что военные страны полностью готовы к «асимметричной войне» после усиления своих возможностей.

В Саудовской Аравии Saudi Aramco, по данным Reuters, якобы сообщила сотрудникам об эвакуации из штаб-квартиры в Дахране и переходе на удаленную работу после серии атак поддерживаемых Ираном йеменских хуситов. По данным CNBC, в последние недели хуситы наносили удары по саудовским аэропортам и некоторым офисам Aramco, что привело к нескольким смертям.

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