W związku z wydarzeniami wokół Iranu i Cieśniny Ormuz kontrakty terminowe na ropę Brent 23 października były notowane w pobliżu najwyższego poziomu od początku maja. O godz. 4:50 czasu wschodniego w USA grudniowe kontrakty Brent zyskiwały 0,7%, do 113,50 dolara za baryłkę, a kontrakty terminowe na amerykańską ropę West Texas Intermediate wzrosły o 0,8%, do 100,24 dolara za baryłkę, informuje CNBC.

Dynamika notowań ropy

Brent zmierzał do tygodniowego wzrostu o 3,3%, co mogło oznaczać trzeci z rzędu tydzień wzrostu notowań. Jednocześnie WTI mógł zakończyć tydzień spadkiem o 1,1%, przerywając dwutygodniowy wzrost.

Traderzy śledzą rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Prezydent USA Donald Trump 22 października oskarżył Iran o próbę podniesienia cen ropy przed wyborami w połowie kadencji w USA. We wpisie w Truth Social oświadczył również, że Teheran rzekomo fabrykuje doniesienia o trafieniu statków i minach w Cieśninie Ormuz.

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Doniesienia o incydentach w Zatoce

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu oświadczył, że w Zatoce Perskiej trafione zostały i zapaliły się cztery statki. Kolejne trzy statki, jak twierdził, weszły na miny w Cieśninie Ormuz. Poinformowała o tym powiązana z irańskim państwem agencja Tasnim; w materiale CNBC nie przedstawiono niezależnego potwierdzenia tych twierdzeń.

Jak również informowano, szef sztabu armii irańskiej oświadczył, że wojsko kraju jest w pełni gotowe do „wojny asymetrycznej” po wzmocnieniu swoich możliwości.

W Arabii Saudyjskiej Saudi Aramco, według Reutersa, miało rzekomo poinformować pracowników o ewakuacji z siedziby głównej w Dhahranie i przejściu na pracę zdalną po serii ataków wspieranych przez Iran jemeńskich Huti. Według CNBC Huti w ostatnich tygodniach atakowali saudyjskie lotniska i niektóre biura Aramco, co doprowadziło do kilku zgonów.

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