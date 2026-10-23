在德国柏林，国际能源署署长法提赫·比罗尔警告称，欧盟正以历史性低位的天然气库存进入冬季，可能无法承受新的供应中断。他是在一场国际会议期间接受半岛电视台采访时作出上述表示的。

比罗尔表示，经由霍尔木兹海峡的能源供应中断影响所有地区，但欧洲尤为脆弱。他预计，即使波斯湾迅速恢复和平，未来几个月欧洲买家的液化天然气成本也可能上涨。

库存低于通常水平

该媒体报道，欧盟的天然气储存设施目前填充率为72%，而冬季前这一比例通常约为90%。半岛电视台援引的分析人士估计，缺口相当于可满足1000万至1200万户家庭需求的能源。

比罗尔指出，欧洲正与更依赖中东能源资源的亚洲国家竞争天然气。按他的评估，严冬可能导致欧洲天然气价格进一步上涨。媒体报道称，欧盟国家能源部长也在考虑呼吁家庭和企业减少消费。

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液化天然气和柴油面临的风险

战前，运抵欧洲的液化天然气中近十分之一经由霍尔木兹海峡。半岛电视台写道，在伊朗袭击船只后，进口量大幅下降。比罗尔还关注到曼德海峡地区局势升级，这进一步加大了能源运输的难度。

除天然气外，欧盟还可能面临包括柴油在内的进口石油产品短缺。比罗尔还将柴油燃料短缺风险与乌克兰对俄罗斯炼油厂的打击联系起来。据他称，来自俄罗斯这一侵略国的供应约有三分之一已经停止。

比罗尔表示，在七国集团国家决定将战略石油和柴油储备投放市场后，油价一度下跌20美元。与此同时，天然气自2月以来上涨了140%，布伦特原油交易价格超过每桶100美元。他强调，全球能源系统应对新冲击的储备能力正日益减少。

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