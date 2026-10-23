W Berlinie w Niemczech szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatih Birol ostrzegł, że Unia Europejska wchodzi w zimę z historycznie niskimi zapasami gazu i może nie wytrzymać nowych zakłóceń dostaw. Powiedział o tym w wywiadzie dla Al Jazeery na marginesie międzynarodowej konferencji.

Według Birola zakłócenia dostaw energii przez Cieśninę Ormuz dotyczącą wszystkich regionów, jednak Europa jest szczególnie narażona. Oczekuje on, że w najbliższych miesiącach koszt skroplonego gazu ziemnego dla europejskich nabywców może wzrosnąć nawet w przypadku szybkiego powrotu pokoju w Zatoce Perskiej.

Zapasy niższe niż zwykle

Magazyny gazu ziemnego w UE są wypełnione w 72%, podczas gdy przed zimą wskaźnik ten zwykle wynosi około 90%, informuje publikacja. Analitycy, na których powołuje się Al Jazeera, oceniają deficyt jako równowartość energii wystarczającej do zaopatrzenia 10–12 milionów gospodarstw domowych.

Birol zauważył, że Europa konkuruje o gaz z krajami Azji, które są jeszcze bardziej zależne od surowców energetycznych z Bliskiego Wschodu. W jego ocenie surowa zima może spowodować dalszy wzrost cen gazu ziemnego w Europie. Według doniesień mediów ministrowie energii państw UE rozważają również wezwanie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw do ograniczenia zużycia.

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Ryzyka dla LNG i oleju napędowego

Przed wojną niemal jedna dziesiąta skroplonego gazu ziemnego docierającego do Europy przechodziła przez Cieśninę Ormuz. Al Jazeera pisze, że po atakach Iranu na statki wolumen importu gwałtownie spadł. Birol zwrócił również uwagę na zaostrzenie sytuacji w rejonie cieśniny Bab al-Mandab, co dodatkowo utrudnia transport surowców energetycznych.

Oprócz gazu UE może stanąć w obliczu niedoboru importowanych produktów naftowych, w szczególności oleju napędowego. Birol powiązał ryzyko niedoboru oleju napędowego także z ukraińskimi uderzeniami w rosyjskie rafinerie. Według niego ustało około jednej trzeciej dostaw z Rosji, państwa-agresora.

Birol oświadczył, że po decyzji państw G7 o wprowadzeniu na rynek strategicznych rezerw ropy i oleju napędowego ceny ropy tymczasowo spadły o 20 dolarów. Jednocześnie od lutego gaz podrożał o 140%, a ropa Brent jest notowana powyżej 100 dolarów za baryłkę. Podkreślił, że światowy system energetyczny ma coraz mniejsze rezerwy zdolności reagowania na nowe wstrząsy.

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