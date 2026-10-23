Глава МЕА Фатіх Біроль попередив про низькі запаси газу в ЄС — Al Jazeera

У Берліні, Німеччина, глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль попередив, що Європейський Союз входить у зиму з історично низькими запасами газу та може не витримати нових перебоїв постачання. Про це він заявив в інтерв’ю Al Jazeera на полях міжнародної конференції.

За словами Біроля, збої в енергопостачанні через Ормузьку протоку зачіпають усі регіони, однак Європа є особливо вразливою. Він очікує, що найближчими місяцями для європейських покупців може зрости вартість скрапленого природного газу навіть у разі швидкого повернення миру в Перській затоці.

Запаси нижчі за звичний рівень

Сховища природного газу в ЄС заповнені на 72%, тоді як перед зимою цей показник зазвичай становить близько 90%, повідомляє видання. Аналітики, на яких посилається Al Jazeera, оцінюють дефіцит як еквівалент енергії, якої вистачило б для забезпечення 10–12 мільйонів домогосподарств.

Біроль зазначив, що Європа конкурує за газ з азійськими країнами, які ще сильніше залежать від енергоносіїв із Близького Сходу. За його оцінкою, сувора зима може спричинити подальше зростання цін на природний газ у Європі. За повідомленнями медіа, міністри енергетики країн ЄС також розглядають можливість закликати домогосподарства та бізнес скоротити споживання.

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Ризики для СПГ і дизелю

До війни майже десята частина скрапленого природного газу, що надходив до Європи, проходила через Ормузьку протоку. Al Jazeera пише, що після атак Ірану на судна обсяги імпорту різко скоротилися. Біроль також звернув увагу на загострення ситуації в районі Баб-ель-Мандебської протоки, яке додатково ускладнює перевезення енергоносіїв.

Крім газу, ЄС може зіткнутися з дефіцитом імпортних нафтопродуктів, зокрема дизелю. Біроль пов’язав ризики нестачі дизельного пального також з ударами України по російських нафтопереробних заводах. За його словами, припинилася приблизно третина поставок із Росії — держави-агресора.

Біроль заявив, що після рішення країн G7 вивести на ринок стратегічні запаси нафти й дизелю ціни на нафту тимчасово знизилися на 20 доларів. Водночас газ від лютого подорожчав на 140%, а нафта Brent торгується вище 100 доларів за барель. Він наголосив, що світова енергетична система має дедалі менше резерву для реагування на нові потрясіння.

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