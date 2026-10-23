В Берлине, Германия, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил, что Европейский Союз входит в зиму с исторически низкими запасами газа и может не выдержать новых перебоев поставок. Об этом он заявил в интервью Al Jazeera на полях международной конференции.

По словам Бироля, сбои в энергоснабжении через Ормузский пролив затрагивают все регионы, однако Европа особенно уязвима. Он ожидает, что в ближайшие месяцы стоимость сжиженного природного газа для европейских покупателей может вырасти даже в случае быстрого возвращения мира в Персидский залив.

Запасы ниже обычного уровня

Хранилища природного газа в ЕС заполнены на 72%, тогда как перед зимой этот показатель обычно составляет около 90%, сообщает издание. Аналитики, на которых ссылается Al Jazeera, оценивают дефицит как эквивалент энергии, которой хватило бы для обеспечения 10–12 миллионов домохозяйств.

Бироль отметил, что Европа конкурирует за газ с азиатскими странами, которые еще сильнее зависят от энергоносителей с Ближнего Востока. По его оценке, суровая зима может вызвать дальнейший рост цен на природный газ в Европе. По сообщениям СМИ, министры энергетики стран ЕС также рассматривают возможность призвать домохозяйства и бизнес сократить потребление.

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Риски для СПГ и дизеля

До войны почти одна десятая часть сжиженного природного газа, поступавшего в Европу, проходила через Ормузский пролив. Al Jazeera пишет, что после атак Ирана на суда объемы импорта резко сократились. Бироль также обратил внимание на обострение ситуации в районе пролива Баб-эль-Мандеб, которое дополнительно осложняет перевозку энергоносителей.

Помимо газа, ЕС может столкнуться с дефицитом импортных нефтепродуктов, в частности дизеля. Бироль также связал риски нехватки дизельного топлива с ударами Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, прекратилась примерно треть поставок из России — государства-агрессора.

Бироль заявил, что после решения стран G7 вывести на рынок стратегические запасы нефти и дизеля цены на нефть временно снизились на 20 долларов. В то же время газ с февраля подорожал на 140%, а нефть Brent торгуется выше 100 долларов за баррель. Он подчеркнул, что у мировой энергетической системы остается все меньше резерва для реагирования на новые потрясения.

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