沙特阿美向NMDC Energy授予7.63亿美元项目——《The National》

在沙特阿拉伯，沙特阿美已向总部位于阿布扎比的能源公司NMDC Energy授予海上工程、采购和建设工作，合同总价值为28亿迪拉姆，即7.633亿美元。

工期

这些项目计划在18至23个月内完成。NMDC Energy在向阿布扎比证券交易所提交的声明中公布了这些新合同，其股票在该交易所交易。该公司没有披露有关这些工作的其他细节，《The National》报道。

订单储备和财务表现

这些新协议是在NMDC Energy于2026年第二季度获得的价值22亿迪拉姆项目基础上的补充。截至6月底，该公司的订单储备为33亿迪拉姆。

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NMDC Energy是一家由NMDC Group持有多数股权的公司。该公司提供工程、采购、管道铺设、项目管理、结构制造、安装及投产服务。2026年上半年，其净利润达到2.51亿迪拉姆，营收为95亿迪拉姆。2024年，该公司通过首次公开募股筹集了32.2亿迪拉姆。

首席执行官艾哈迈德·阿尔-达赫里此前表示，NMDC Energy寻求加强与中国公司的合作，并正在寻找在伊拉克、北非和尼日利亚扩张的机会。

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