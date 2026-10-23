Saudi Aramco поручила NMDC Energy проекты на $763 млн — The National

В Саудовской Аравии Saudi Aramco поручила энергетической компании NMDC Energy из Абу-Даби офшорные инженерные, закупочные и строительные работы общей стоимостью 2,8 млрд дирхамов, или $763,3 млн.

Срок выполнения работ

Завершить проекты планируется в течение 18–23 месяцев. NMDC Energy сообщила о новых контрактах в заявлении для фондовой биржи Абу-Даби, где торгуются ее акции. Компания не раскрыла других подробностей об этих работах, сообщает The National.

Портфель заказов и финансовые показатели

Новые соглашения дополняют проекты на 2,2 млрд дирхамов, которые NMDC Energy получила во втором квартале 2026 года. В конце июня объем портфеля заказов компании составлял 3,3 млрд дирхамов.

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NMDC Energy — компания, большинством акций которой владеет NMDC Group. Она предоставляет услуги по инженерным работам, закупкам, прокладке трубопроводов, управлению проектами, изготовлению конструкций, монтажу и вводу объектов в эксплуатацию. В первом полугодии 2026 года ее чистая прибыль достигла 251 млн дирхамов, а выручка — 9,5 млрд дирхамов. В 2024 году компания привлекла 3,22 млрд дирхамов в ходе первичного публичного размещения акций.

Генеральный директор Ахмед Аль-Дахери ранее заявлял, что NMDC Energy стремится усилить сотрудничество с китайскими компаниями и ищет возможности для расширения в Ираке, Северной Африке и Нигерии.

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