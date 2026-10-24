В Аргентине в отставку подал Даниэль Гонсалес, который в правительстве президента Хавьера Милея отвечал за энергетическое направление и программу стимулирования инвестиций RIGI. Его уход из команды может замедлить рассмотрение проектов в нефтегазовом секторе, в частности связанных со сланцевым месторождением Вака-Муэрта, сообщает Buenos Aires Times.

Гонсалес ранее работал инвестиционным банкиром в Merrill Lynch, а также был генеральным директором государственной нефтяной компании YPF. На этой должности он контролировал сокращение энергетических субсидий и приближение тарифов к рыночному уровню после длительного государственного регулирования цен.

Инвестиционные заявки

Одним из ключевых направлений работы Гонсалеса была программа RIGI, предусматривающая налоговые, валютные и таможенные льготы, защищенные на 30 лет. Участники программы также могут обращаться в международный арбитраж, минуя местные суды, если Аргентина нарушит условия контрактов.

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По данным издания, в рамках RIGI поданы заявки на десятки миллиардов долларов, среди которых около 70 миллиардов долларов планируется направить на нефтяные скважины. Ранее в этом году программу распространили на скважины месторождения Вака-Муэрта в Патагонии.

Опасения по поводу задержек

Глава консалтинговой фирмы Paspartu Хуан Хосе Карбахалес заявил, что после расширения RIGI количество заявок значительно выросло и будет продолжать расти. По его словам, такие заявки сложно оценивать, а отсутствие руководства комитета RIGI может привести к задержкам.

Депутат Эдуардо Фальконе, чей небольшой парламентский блок является союзником Милея, отметил, что Гонсалес признавал медленный темп одобрения заявок, однако процесс начал ускоряться. Сам Гонсалес, объявляя об отставке в дружественном Милею подкасте, сказал, что хотел уйти раньше, но оставался из-за большого количества инвестиционных проектов. Он также заявил, что остальная команда продолжит работу.

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