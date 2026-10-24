Аргентинський енергопосадовець Даніель Гонсалес подав у відставку — Buenos Aires Times

В Аргентині у відставку подав Даніель Гонсалес, який відповідав в уряді президента Хав'єра Мілея за енергетичний напрям і програму стимулювання інвестицій RIGI. Його вихід із команди може сповільнити розгляд проєктів у нафтогазовому секторі, зокрема пов'язаних зі сланцевим родовищем Вака-Муерта, повідомляє Buenos Aires Times.

Гонсалес раніше працював інвестиційним банкіром у Merrill Lynch, а також був генеральним директором державної нафтової компанії YPF. На посаді він контролював скорочення енергетичних субсидій та наближення тарифів до ринкового рівня після тривалого державного регулювання цін.

Інвестиційні заявки

Одним із ключових напрямів роботи Гонсалеса була програма RIGI, яка передбачає податкові, валютні та митні пільги, захищені на 30 років. Учасники програми також можуть звертатися до міжнародного арбітражу, оминаючи місцеві суди, якщо Аргентина порушить умови контрактів.

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За даними видання, у межах RIGI подано заявки на десятки мільярдів доларів, серед яких приблизно 70 мільярдів доларів планують спрямувати на нафтові свердловини. Раніше цього року програму поширили на свердловини родовища Вака-Муерта в Патагонії.

Побоювання щодо затримок

Керівник консалтингової фірми Paspartu Хуан Хосе Карбахалес заявив, що після розширення RIGI кількість заявок значно зросла й надалі зростатиме. За його словами, такі звернення складно оцінювати, а відсутність керівництва комітету RIGI може призвести до затримок.

Депутат Едуардо Фальконе, чий невеликий парламентський блок є союзником Мілея, зазначив, що Гонсалес визнавав повільний темп схвалення заявок, але процес почав прискорюватися. Сам Гонсалес, оголошуючи про відставку в дружньому до Мілея подкасті, сказав, що хотів піти раніше, однак залишався через велику кількість інвестиційних проєктів. Він також заявив, що решта команди продовжить роботу.

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