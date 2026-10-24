阿根廷能源官员丹尼尔·冈萨雷斯辞职——《布宜诺斯艾利斯时报》

阿根廷总统哈维尔·米莱政府中负责能源领域及RIGI投资激励计划的丹尼尔·冈萨雷斯已辞职。他离开团队可能放缓石油和天然气行业项目的审查，其中包括与瓦卡穆埃尔塔页岩油田有关的项目，《布宜诺斯艾利斯时报》报道。

冈萨雷斯此前曾在美林证券担任投资银行家，也曾担任国有石油公司YPF的首席执行官。在任期间，他负责监督削减能源补贴，并在长期国家价格管制后推动费率向市场水平靠拢。

投资申请

冈萨雷斯工作的一个关键方向是RIGI计划，该计划提供受30年保护的税收、外汇和关税优惠。若阿根廷违反合同条款，计划参与者还可绕过当地法院，诉诸国际仲裁。

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据该媒体报道，RIGI框架下已提交价值数百亿美元的申请，其中约700亿美元计划投向石油钻井。今年早些时候，该计划扩大至巴塔哥尼亚瓦卡穆埃尔塔油田的钻井。

对延误的担忧

咨询公司Paspartu负责人胡安·何塞·卡尔巴哈尔莱斯表示，RIGI扩展后，申请数量大幅增加，并将继续增长。他说，这类申请难以评估，而RIGI委员会缺乏领导层可能导致延误。

小型议会党团与米莱结盟的议员爱德华多·法尔科内指出，冈萨雷斯承认申请获批速度缓慢，但这一流程已开始加快。冈萨雷斯本人在一档对米莱友好的播客中宣布辞职时表示，他原本想更早离职，但因投资项目数量众多而继续留任。他还表示，团队其余成员将继续工作。

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