W Argentynie do dymisji podał się Daniel Gonzalez, który w rządzie prezydenta Javiera Mileia odpowiadał za sektor energetyczny i program zachęt inwestycyjnych RIGI. Jego odejście z zespołu może spowolnić rozpatrywanie projektów w sektorze ropy i gazu, w tym związanych z łupkowym złożem Vaca Muerta, informuje Buenos Aires Times.

Gonzalez wcześniej pracował jako bankier inwestycyjny w Merrill Lynch, a także był dyrektorem generalnym państwowej spółki naftowej YPF. Na swoim stanowisku nadzorował cięcia subsydiów energetycznych oraz zbliżanie taryf do poziomów rynkowych po długotrwałej państwowej regulacji cen.

Wnioski inwestycyjne

Jednym z kluczowych obszarów pracy Gonzaleza był program RIGI, który przewiduje ulgi podatkowe, walutowe i celne chronione przez 30 lat. Uczestnicy programu mogą także zwracać się do międzynarodowego arbitrażu, z pominięciem lokalnych sądów, jeśli Argentyna naruszy warunki kontraktów.

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Jak podaje publikacja, w ramach RIGI złożono wnioski opiewające na dziesiątki miliardów dolarów, z czego około 70 miliardów dolarów ma zostać przeznaczone na odwierty naftowe. Wcześniej w tym roku program rozszerzono na odwierty złoża Vaca Muerta w Patagonii.

Obawy dotyczące opóźnień

Szef firmy konsultingowej Paspartu Juan Jose Carbajales oświadczył, że po rozszerzeniu RIGI liczba wniosków znacznie wzrosła i będzie nadal rosnąć. Jak stwierdził, takie wnioski są trudne do oceny, a brak kierownictwa komitetu RIGI może prowadzić do opóźnień.

Poseł Eduardo Falcone, którego niewielki blok parlamentarny jest sojusznikiem Mileia, zauważył, że Gonzalez przyznawał, iż tempo zatwierdzania wniosków było powolne, lecz proces zaczął przyspieszać. Sam Gonzalez, ogłaszając rezygnację w przychylnym Milei podcastie, powiedział, że chciał odejść wcześniej, ale pozostał ze względu na dużą liczbę projektów inwestycyjnych. Oświadczył również, że reszta zespołu będzie kontynuować pracę.

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