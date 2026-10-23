Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że import turbin wiatrowych, ich komponentów i części stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie memorandum opublikowane w czwartek nie zapowiedziało wprowadzenia ceł na takie produkty.

Negocjacje zamiast ceł

Jak informuje The Hill, administracja Trumpa doszła do wniosku, że turbiny wiatrowe i ich komponenty są importowane do USA w okolicznościach zagrażających bezpieczeństwu narodowemu kraju.

Zamiast ceł memorandum przewiduje negocjacje USA z partnerami handlowymi w sprawie dostosowania importu turbin wiatrowych i ich komponentów.

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Twierdzenia o ryzykach cybernetycznych

W memorandum wskazano, że turbiny z częściami wyprodukowanymi za granicą mogą zawierać podatności na zagrożenia cyberbezpieczeństwa. Według oceny administracji USA może to potencjalnie umożliwić zdalny dostęp do turbin wiatrowych i spowodować zakłócenia w dostawach energii elektrycznej.

Dokument charakteryzuje również energetykę wiatrową jako niewiarygodne i niestabilne źródło energii. Trump od dawna krytykuje energetykę wiatrową, a w szczególności nazywał turbiny nieestetycznymi. Jego administracja stwarzała przeszkody dla rozwoju energetyki odnawialnej, w tym wiatrowej, powołując się na możliwy wpływ turbin na bezpieczeństwo narodowe i radary. Zwolennicy energetyki wiatrowej nazywali takie argumenty pretekstem do blokowania źródła energii, którego prezydent nie popiera.

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