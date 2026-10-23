Президент США Дональд Трамп заявил, что импорт ветряных турбин, их компонентов и составных частей создает угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. В то же время в меморандуме, опубликованном в четверг, не объявлено о введении пошлин на такую продукцию.

Переговоры вместо пошлин

Как сообщает The Hill, администрация Трампа пришла к выводу, что ветряные турбины и их компоненты импортируются в США при обстоятельствах, угрожающих национальной безопасности страны.

Вместо тарифов меморандум предусматривает переговоры США с торговыми партнерами по корректировке импорта ветряных турбин и их компонентов.

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Заявления о киберрисках

В меморандуме отмечается, что турбины с деталями иностранного производства могут содержать уязвимости в сфере кибербезопасности. По оценке администрации США, это потенциально может позволить получить удаленный доступ к ветряным турбинам и вызвать перебои с электроснабжением.

Документ также характеризует ветровую энергетику как ненадежный и непостоянный источник энергии. Трамп давно критикует ветроэнергетику и, в частности, называл турбины неэстетичными. Его администрация создавала препятствия для развития возобновляемой энергетики, в том числе ветровой, ссылаясь на возможное влияние турбин на национальную безопасность и радары. Сторонники ветроэнергетики называли такие аргументы предлогом для блокирования источника энергии, который президент не поддерживает.

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