Firma Peak Energy, która planuje rozszerzyć produkcję w Stanach Zjednoczonych, pozyskała 108 mln dolarów w nadsubskrybowanej rundzie finansowania serii B, której przewodziło GM Ventures — inwestycyjne ramię General Motors. W rundzie uczestniczyły również LG Technology Ventures i inni inwestorzy. Jak podaje Electrek, firma przeznaczy środki na rozszerzenie produkcji w Stanach Zjednoczonych, realizację istniejących zamówień klientów o wartości ponad 1 mld dolarów oraz wprowadzenie systemów magazynowania energii na rynek centrów danych.

Współpraca z General Motors

General Motors i Peak Energy współpracują również nad stworzeniem akumulatorowych ogniw sodowo-jonowych nowej generacji dla stacjonarnych systemów magazynowania energii. Nie planuje się ich zastosowania w pojazdach elektrycznych ze względu na niewystarczającą do tego gęstość energii.

Zgodnie z warunkami partnerstwa General Motors będzie opracowywać ogniwa w swoich laboratoriach akumulatorowych w stanie Michigan i zachowa wyłączne prawa do ich produkcji. Peak Energy będzie integrować te ogniwa z własnymi systemami magazynowania energii, jednocześnie zwiększając produkcję w Stanach Zjednoczonych.

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Stacjonarne systemy magazynowania energii

Rynek stacjonarnego magazynowania energii obecnie wykorzystuje głównie akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe. Peak Energy uważa, że technologia sodowo-jonowa może być tańszą alternatywą dla sieci elektroenergetycznych, gdzie kluczowe są koszt, niezawodność i bezpieczeństwo, a nie maksymalna gęstość energii.

Firma twierdzi, że jej system z chłodzeniem pasywnym nie wymaga aktywnego sprzętu chłodzącego stosowanego w standardowych systemach LFP. Według szacunków Peak Energy platforma może obniżyć koszty magazynowania energii o 20% i zapewnić ponad 99% czasu nieprzerwanej pracy. Firma szacuje również potencjalne zmniejszenie rocznych strat energii w systemach magazynowania w USA o wartość do 2 terawatogodzin.

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