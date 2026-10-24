计划扩大美国制造业务的Peak Energy在由通用汽车投资部门GM Ventures领投的超额认购B轮融资中筹集了1.08亿美元。LG Technology Ventures及其他投资者也参与了本轮融资。据Electrek报道，该公司将把资金用于扩大美国制造业务、履行价值超过10亿美元的现有客户订单，以及将储能系统推向数据中心市场。

与通用汽车的合作

通用汽车和Peak Energy还在合作开发用于固定式储能系统的下一代钠离子电池单体。由于能量密度不足以满足这一用途，双方不计划将其用于电动汽车。

根据合作条款，通用汽车将在其位于密歇根州的电池实验室开发这些电池单体，并保留其制造的独家权利。Peak Energy将在扩大美国制造业务的同时，将这些电池单体集成到自己的储能系统中。

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固定式储能系统

固定式储能市场目前主要使用磷酸铁锂电池。Peak Energy认为，钠离子技术可成为电网更低成本的替代方案；在电网应用中，成本、可靠性和安全性比最大能量密度更为关键。

该公司表示，其采用被动冷却的系统不需要常规LFP系统所使用的主动冷却设备。Peak Energy估计，该平台可将储能成本降低20%，并实现超过99%的持续运行时间。该公司还估计，美国储能系统每年的能源损失最多可减少2太瓦时。

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