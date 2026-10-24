Компания Peak Energy, планирующая расширять производство в США, привлекла $108 млн в переподписанном раунде финансирования Series B, который возглавило GM Ventures — инвестиционное подразделение General Motors. В раунде также участвовали LG Technology Ventures и другие инвесторы. Как сообщает Electrek, компания направит средства на расширение производства в США, выполнение существующих заказов клиентов на сумму более $1 млрд и вывод систем накопления энергии на рынок дата-центров.

Сотрудничество с General Motors

General Motors и Peak Energy также сотрудничают над созданием натрий-ионных аккумуляторных элементов нового поколения для стационарных систем хранения энергии. Их не планируют применять в электромобилях из-за недостаточной для этого плотности энергии.

По условиям партнерства General Motors будет разрабатывать элементы в своих аккумуляторных лабораториях в штате Мичиган и сохранит эксклюзивные права на их производство. Peak Energy будет интегрировать эти элементы в собственные системы накопления энергии, одновременно наращивая производство в США.

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Стационарные системы накопления энергии

Рынок стационарного хранения энергии сейчас преимущественно использует литий-железо-фосфатные батареи. Peak Energy считает, что натрий-ионная технология может стать более дешевой альтернативой для электросетей, где ключевыми являются стоимость, надежность и безопасность, а не максимальная плотность энергии.

Компания заявляет, что ее система с пассивным охлаждением не требует активного охлаждающего оборудования, которое используется в обычных LFP-системах. По оценке Peak Energy, платформа может сократить расходы на накопление энергии на 20% и обеспечить более 99% времени непрерывной работы. Компания также оценивает потенциальное сокращение ежегодных потерь энергии в системах хранения США на величину до 2 тераватт-часов.

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