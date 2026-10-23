W Arabii Saudyjskiej Saudi Aramco zleciło firmie energetycznej NMDC Energy z Abu Zabi realizację morskich prac inżynieryjnych, zakupowych i budowlanych o łącznej wartości 2,8 mld dirhamów, czyli 763,3 mln dolarów.

Termin realizacji prac

Zakończenie projektów zaplanowano w ciągu 18–23 miesięcy. NMDC Energy poinformowało o nowych kontraktach w oświadczeniu dla giełdy papierów wartościowych w Abu Zabi, na której notowane są jej akcje. Firma nie ujawniła innych szczegółów dotyczących tych prac, podaje The National.

Portfel zamówień i wyniki finansowe

Nowe umowy uzupełniają projekty o wartości 2,2 mld dirhamów, które NMDC Energy pozyskało w drugim kwartale 2026 roku. Pod koniec czerwca wartość portfela zamówień spółki wynosiła 3,3 mld dirhamów.

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NMDC Energy to spółka, której większościowym właścicielem jest NMDC Group. Świadczy usługi w zakresie prac inżynieryjnych, zakupów, układania rurociągów, zarządzania projektami, produkcji konstrukcji, montażu i oddawania obiektów do eksploatacji. W pierwszym półroczu 2026 roku jej zysk netto osiągnął 251 mln dirhamów, a przychody wyniosły 9,5 mld dirhamów. W 2024 roku spółka pozyskała 3,22 mld dirhamów podczas pierwszej oferty publicznej akcji.

Dyrektor generalny Ahmed Al Dhaheri oświadczył wcześniej, że NMDC Energy dąży do zacieśnienia współpracy z chińskimi firmami i szuka możliwości ekspansji w Iraku, Afryce Północnej i Nigerii.

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