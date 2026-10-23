Угольная шахта Premier Coal в городе Колли, Западная Австралия, в ближайшие месяцы должна перейти исключительно на дневной режим работы и прекратить ночные смены. Как сообщает ABC News, власти Западной Австралии подтвердили решение предприятия сократить часы работы и заявили, что обратились к компании за срочными разъяснениями о последствиях для персонала.

Premier Coal расположена в Колли, примерно в 200 километрах к югу от Перта. По данным ABC News, руководство также сообщило работникам о запланированной трёхнедельной остановке работы шахты летом. Компания не ответила на запросы журналистов относительно этого решения.

Профсоюзы ожидают сокращений

Профсоюзы считают, что переход на дневные смены будет означать сокращение примерно 40% штата, или около 150 рабочих мест. Работникам уже раздали формы для подачи заявлений о добровольном увольнении.

Секретарь Австралийского профсоюза производственных работников Стив Маккартни заявил, что вопрос касается не только численности штата. По его словам, выплаты работникам, которые будут увольняться, будут рассчитываться по ставкам дневных смен без доплаты за ночной труд. В апреле Premier Coal уже сообщала о потере от 70 до 100 рабочих мест на шахте в Колли.

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Власти не ожидают перебоев с электричеством

Решение принято на фоне переговоров между владельцем шахты Yancoal и работниками об окончательном коллективном соглашении перед запланированным к 2030 году закрытием угольной генерации в штате. Более 90% работников шахты являются членами профсоюзов; с июля они несколько раз бастовали, в том числе отказывались загружать уголь в вагоны.

Энергетический аналитик Tim Buckley из Climate Energy Finance заявил, что прекращение ночных операций не вызовет веерных отключений. За последние 12 месяцев уголь обеспечил 24% производства электроэнергии в Западной Австралии, тогда как возобновляемые источники дали около 40%. Правительство штата также сообщило, что уверено в отсутствии влияния решения Premier Coal на электроснабжение.

После объявления правительства в 2022 году о сворачивании угольной генерации власти Западной Австралии направляют средства на трансформацию Колли. В частности, фонд промышленного перехода региона составляет 230 млн австралийских долларов, а в прошлом месяце было объявлено ещё 58 млн австралийских долларов на рекультивацию, дорожную инфраструктуру и программы перехода работников.

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