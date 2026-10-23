Kopalnia węgla Premier Coal w mieście Collie w Australii Zachodniej ma w najbliższych miesiącach przejść wyłącznie na tryb pracy dziennej i zakończyć nocne zmiany. Jak podaje ABC News, władze Australii Zachodniej potwierdziły decyzję przedsiębiorstwa o skróceniu godzin pracy i oświadczyły, że zwróciły się do firmy o pilne wyjaśnienia dotyczące skutków dla personelu.

Premier Coal znajduje się w Collie, około 200 kilometrów na południe od Perth. Według ABC News kierownictwo poinformowało również pracowników o planowanym trzytygodniowym wstrzymaniu pracy kopalni latem. Firma nie odpowiedziała na zapytania dziennikarzy dotyczące tej decyzji.

Związki zawodowe spodziewają się redukcji

Związki zawodowe uważają, że przejście na dzienne zmiany będzie oznaczało redukcję około 40% personelu, czyli około 150 miejsc pracy. Pracownikom rozdano już formularze do składania wniosków o dobrowolne odejście z pracy.

Sekretarz Australijskiego Związku Pracowników Produkcyjnych Steve McCartney oświadczył, że kwestia nie dotyczy jedynie liczebności personelu. Jak powiedział, świadczenia dla pracowników odchodzących z pracy będą obliczane według stawek za dzienne zmiany, bez dodatku za pracę nocną. W kwietniu Premier Coal informowała już o utracie od 70 do 100 miejsc pracy w kopalni w Collie.

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Władze nie spodziewają się przerw w dostawach energii

Decyzję podjęto w czasie negocjacji między właścicielem kopalni, Yancoal, a pracownikami w sprawie ostatecznego układu zbiorowego przed planowanym do 2030 roku zamknięciem produkcji energii z węgla w stanie. Ponad 90% pracowników kopalni należy do związków zawodowych; od lipca kilkakrotnie strajkowali, w tym odmawiali ładowania węgla do wagonów.

Analityk energetyczny Tim Buckley z Climate Energy Finance oświadczył, że zakończenie nocnych operacji nie spowoduje kroczących wyłączeń prądu. W ciągu ostatnich 12 miesięcy węgiel zapewnił 24% produkcji energii elektrycznej w Australii Zachodniej, podczas gdy źródła odnawialne dostarczyły około 40%. Rząd stanowy również oświadczył, że jest pewny braku wpływu decyzji Premier Coal na dostawy energii elektrycznej.

Po ogłoszeniu przez rząd w 2022 roku wycofywania produkcji energii z węgla władze Australii Zachodniej kierują środki na transformację Collie. W szczególności fundusz transformacji przemysłowej regionu wynosi 230 mln dolarów australijskich, a w ubiegłym miesiącu ogłoszono kolejne 58 mln dolarów australijskich na rekultywację, infrastrukturę drogową i programy transformacji pracowników.

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