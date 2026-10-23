Шахта Premier Coal в Австралії припинить нічні зміни — ABC News Australia

Вугільна шахта Premier Coal у місті Коллі, Західна Австралія, у найближчі місяці має перейти лише на денний режим роботи та припинити нічні зміни. Як повідомляє ABC News, влада Західної Австралії підтвердила рішення підприємства скоротити години роботи й заявила, що звернулася до компанії по термінові роз'яснення щодо наслідків для персоналу.

Premier Coal розташована в Коллі, приблизно за 200 кілометрів на південь від Перта. За даними ABC News, керівництво також повідомило працівникам про заплановану тритижневу зупинку роботи шахти влітку. Компанія не відповіла на запити журналістів щодо цього рішення.

Профспілки очікують скорочень

Профспілки вважають, що перехід на денні зміни означатиме скорочення приблизно 40% штату, або близько 150 робочих місць. Працівникам уже роздали форми для подання заяв на добровільне звільнення.

Секретар Австралійської профспілки виробничих працівників Стів Маккартні заявив, що питання стосується не лише чисельності штату. За його словами, виплати працівникам, які звільнятимуться, розраховуватимуть за ставками денних змін без доплати за нічну працю. У квітні Premier Coal вже повідомляла про втрату від 70 до 100 робочих місць на шахті в Коллі.

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Влада не очікує перебоїв з електрикою

Рішення ухвалене на тлі переговорів між власником шахти Yancoal і працівниками щодо остаточної колективної угоди перед запланованим до 2030 року закриттям вугільної генерації в штаті. Понад 90% працівників шахти є членами профспілок; із липня вони кілька разів страйкували, зокрема відмовлялися завантажувати вугілля у вагони.

Енергетичний аналітик Tim Buckley із Climate Energy Finance заявив, що припинення нічних операцій не спричинить віялових відключень. За останні 12 місяців вугілля забезпечило 24% виробництва електроенергії у Західній Австралії, тоді як відновлювані джерела дали близько 40%. Уряд штату також повідомив, що впевнений у відсутності впливу рішення Premier Coal на електропостачання.

Після оголошення уряду 2022 року про згортання вугільної генерації влада Західної Австралії спрямовує кошти на трансформацію Коллі. Зокрема, фонд промислового переходу регіону становить 230 млн австралійських доларів, а минулого місяця було оголошено ще 58 млн австралійських доларів на рекультивацію, дорожню інфраструктуру та програми переходу працівників.

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