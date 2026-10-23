位于西澳大利亚州科利镇的Premier Coal煤矿预计将在未来几个月转为仅白天运营，并取消夜班。正如澳大利亚广播公司新闻报道，西澳大利亚州当局确认了该企业缩短运营时间的决定，并表示已要求该公司就对员工的影响作出紧急说明。

Premier Coal位于科利，距离珀斯以南约200公里。据澳大利亚广播公司新闻报道，管理层还通知员工，计划在夏季将该煤矿停工三周。该公司未回应记者就这一决定提出的问询。

工会预计将裁员

工会认为，转为日班将意味着裁减约40%的员工，即约150个工作岗位。员工已收到申请自愿离职的表格。

澳大利亚制造业工人工会秘书史蒂夫·麦卡特尼表示，问题不仅涉及员工人数。据他称，离职员工的补偿将按照日班费率计算，不包括夜班工作补贴。今年4月，Premier Coal已报告科利煤矿将减少70至100个工作岗位。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

当局预计不会出现电力中断

该决定是在煤矿所有者Yancoal与员工就最终集体协议进行谈判的背景下作出的，此前该州计划在2030年前关闭燃煤发电。超过90%的煤矿员工是工会成员；自7月以来，他们已多次罢工，其中包括拒绝将煤炭装入铁路货车。

Climate Energy Finance的能源分析师Tim Buckley表示，停止夜间运营不会导致轮流停电。过去12个月，煤炭占西澳大利亚州发电量的24%，而可再生能源约占40%。州政府还表示，相信Premier Coal的决定不会对电力供应造成影响。

在政府于2022年宣布逐步淘汰燃煤发电后，西澳大利亚州当局一直将资金投入科利的转型。具体而言，该地区工业转型基金规模为2.3亿澳元，上个月还宣布追加5800万澳元，用于土地修复、道路基础设施和员工转型项目。

关注我们在