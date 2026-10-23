Сингапур запустит программу декарбонизации промышленности на S$143 млн — Channel NewsAsia
Сингапур запустит инициативу по финансированию декарбонизации промышленности объёмом 143 млн сингапурских долларов, или около 112 млн долларов США. Программа должна поддержать разработку технологий для решения ключевых проблем сокращения выбросов в промышленном секторе, сообщает Channel NewsAsia.
Об инициативе на Сингапурском форуме по декарбонизации промышленности заявил вице-премьер Ган Ким Ён. По его словам, производство формирует примерно 20% ВВП страны и обеспечивает работой одну восьмую её работников. На промышленность, в том числе с учётом потребляемой электроэнергии, приходится около 65% выбросов Сингапура.
Исследования с участием бизнеса
До 100 млн сингапурских долларов в рамках новой инициативы направят на программу DRIVE — Decarbonisation Research for Industry, Ventures, and Enterprise. Компании смогут сами определять задачи по декарбонизации, которые необходимо решить, а программа будет софинансировать исследования и разработки совместно с бизнесом. Приём заявок на участие в DRIVE открыли 23 октября.
Инициатива является частью программы Decarbonisation Grand Challenge стоимостью 800 млн сингапурских долларов. Она предусматривает поддержку перспективных технологий от этапа исследований и разработок до масштабирования и демонстрации. Ган Ким Ён отметил, что ограниченная площадь земель и ресурсы возобновляемой энергетики, а также сложные производственные процессы затрудняют декарбонизацию в стране.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Тестирование технологий и биометан
Пять проектов, ранее поддержанных программой исследований низкоуглеродной энергетики, получат дальнейшее финансирование в рамках грантового конкурса на 65 млн сингапурских долларов. Средства предназначены для масштабирования технологий и их испытания в реальных промышленных условиях.
На острове Джуронг продолжается строительство испытательного комплекса Low-Carbon Technology Translational Testbed стоимостью 62 млн сингапурских долларов. Его первыми промышленными пользователями должны стать IHI Corporation, Amogy и Metha8. IHI будет работать над преобразованием углекислого газа в устойчивое авиационное топливо, Amogy — над производством водорода из аммиака, а Metha8 — над интегрированной системой выработки электроэнергии из метанола.
Кроме того, власти одобрили Keppel Energy, Sembcorp Utilities и Tuas Power Generation в качестве агрегаторов для импорта и поставок биометана. Этот возобновляемый газ производят из органических отходов; его можно использовать как низкоуглеродную альтернативу природному газу в существующей газовой инфраструктуре. По словам Гана Ким Ёна, регуляторная песочница для биометана должна способствовать развитию мощностей до 300 МВт с 2028 года.