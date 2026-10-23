Сингапур запустит инициативу по финансированию декарбонизации промышленности объёмом 143 млн сингапурских долларов, или около 112 млн долларов США. Программа должна поддержать разработку технологий для решения ключевых проблем сокращения выбросов в промышленном секторе, сообщает Channel NewsAsia.

Об инициативе на Сингапурском форуме по декарбонизации промышленности заявил вице-премьер Ган Ким Ён. По его словам, производство формирует примерно 20% ВВП страны и обеспечивает работой одну восьмую её работников. На промышленность, в том числе с учётом потребляемой электроэнергии, приходится около 65% выбросов Сингапура.

Исследования с участием бизнеса

До 100 млн сингапурских долларов в рамках новой инициативы направят на программу DRIVE — Decarbonisation Research for Industry, Ventures, and Enterprise. Компании смогут сами определять задачи по декарбонизации, которые необходимо решить, а программа будет софинансировать исследования и разработки совместно с бизнесом. Приём заявок на участие в DRIVE открыли 23 октября.

Инициатива является частью программы Decarbonisation Grand Challenge стоимостью 800 млн сингапурских долларов. Она предусматривает поддержку перспективных технологий от этапа исследований и разработок до масштабирования и демонстрации. Ган Ким Ён отметил, что ограниченная площадь земель и ресурсы возобновляемой энергетики, а также сложные производственные процессы затрудняют декарбонизацию в стране.

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Тестирование технологий и биометан

Пять проектов, ранее поддержанных программой исследований низкоуглеродной энергетики, получат дальнейшее финансирование в рамках грантового конкурса на 65 млн сингапурских долларов. Средства предназначены для масштабирования технологий и их испытания в реальных промышленных условиях.

На острове Джуронг продолжается строительство испытательного комплекса Low-Carbon Technology Translational Testbed стоимостью 62 млн сингапурских долларов. Его первыми промышленными пользователями должны стать IHI Corporation, Amogy и Metha8. IHI будет работать над преобразованием углекислого газа в устойчивое авиационное топливо, Amogy — над производством водорода из аммиака, а Metha8 — над интегрированной системой выработки электроэнергии из метанола.

Кроме того, власти одобрили Keppel Energy, Sembcorp Utilities и Tuas Power Generation в качестве агрегаторов для импорта и поставок биометана. Этот возобновляемый газ производят из органических отходов; его можно использовать как низкоуглеродную альтернативу природному газу в существующей газовой инфраструктуре. По словам Гана Ким Ёна, регуляторная песочница для биометана должна способствовать развитию мощностей до 300 МВт с 2028 года.

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