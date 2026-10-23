Министерство транспорта Кипра планирует установить 94 новых быстрых зарядных пункта для электромобилей общей стоимостью 10 млн евро. Из них 76 пунктов будут предназначены для легковых автомобилей, еще 18 — для тяжелого транспорта, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на письмо министра транспорта Эви Цолаки.

Сеть из 13 локаций для зарядки

План предусматривает создание десяти зон зарядки для легковых автомобилей и трех — для тяжелых транспортных средств. Они должны охватить всю дорожную сеть.

Помимо городских узлов в Никосии, Ларнаке и Лимасоле, зарядные пункты планируют разместить в Аламбре, Кофину, Эвриху, Сайттасе, Мандрии, Полисе-Хрисохусе и Паралимни.

В 2026 году планируют установить 16 быстрых пунктов для легковых автомобилей. В 2027 году должны добавить еще 48 пунктов для легковых автомобилей и 12 — для тяжелого транспорта, а остальные объекты планируют создать в 2028 году. Средства на инфраструктуру, запланированную на 2026 и 2027 годы, уже предусмотрены в бюджете Департамента электромеханических служб.

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Мощность и существующая инфраструктура

Десять станций для легковых автомобилей будут иметь в общей сложности 76 пунктов мощностью по 150 кВт. На трех станциях для тяжелого транспорта оборудуют 18 пунктов: 12 мощностью 350 кВт и шесть мощностью 200 кВт.

По данным министра, на Кипре уже установлены 384 общедоступных зарядных пункта на 221 станции. В частности, 76 пунктов расположены в Никосии, 57 — в Лимасоле, 32 — в Пафосе, 29 — в Ларнаке и 27 — в Фамагусте.

В рамках плана восстановления и устойчивости уже установили десять быстрых зарядных станций в общедоступных местах, в частности возле больниц, на площади Троодос, возле археологического комплекса Хирокития и на автобусных станциях в Пафосе и Полисе-Хрисохусе. Стоимость этих работ составила 840 660 евро. Отдельно возле рыбацкой гавани в Като-Пиргосе установили зарядную станцию мощностью 100 кВт, которая может одновременно обслуживать два автомобиля. Ее стоимость составила 77 тыс. евро.

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