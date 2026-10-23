塞浦路斯交通部计划安装94个新的电动汽车快速充电点，总成本为1000万欧元。其中76个将用于乘用车，另外18个将用于重型车辆，Cyprus Mail报道，并援引交通部长埃维·佐拉基的一封信。

由13个充电地点组成的网络

该计划 предусматривает为乘用车设立10个充电区，并为重型车辆设立3个充电区。它们将覆盖整个公路网络。

除尼科西亚、拉纳卡和利马索尔的城市枢纽外，计划还将在阿兰布拉、科菲努、埃夫里霍、赛塔斯、曼德里亚、波利斯-赫里索霍斯和帕拉利姆尼设置充电点。

计划于2026年安装16个乘用车快速充电点。2027年将再增加48个乘用车充电点和12个重型车辆充电点，其余设施计划于2028年建成。2026年和2027年规划的基础设施资金已纳入机电服务部预算。

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功率和现有基础设施

10座乘用车充电站将共设76个充电点，每个功率为150千瓦。3座重型车辆充电站将配备18个充电点：12个功率为350千瓦，6个功率为200千瓦。

据该部长称，塞浦路斯已在221座充电站安装了384个公共充电点。其中，尼科西亚有76个，利马索尔57个，帕福斯32个，拉纳卡29个，法马古斯塔27个。

作为复苏与韧性计划的一部分，已在公共场所安装了10座快速充电站，包括医院附近、特罗多斯广场、希罗基蒂亚考古遗址附近，以及帕福斯和波利斯-赫里索霍斯的公交车站。这些工程的成本为840660欧元。此外，卡托皮尔戈斯渔港附近还安装了一座功率为100千瓦的充电站，可同时为两辆汽车提供服务。其成本为7.7万欧元。

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