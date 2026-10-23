Ministerstwo Transportu Cypru planuje zainstalować 94 nowe szybkie punkty ładowania pojazdów elektrycznych o łącznej wartości 10 mln euro. Spośród nich 76 punktów będzie przeznaczonych dla samochodów osobowych, a kolejne 18 dla pojazdów ciężkich, informuje Cyprus Mail, powołując się na list minister transportu Evi Tsolaki.

Sieć 13 lokalizacji ładowania

Plan zakłada utworzenie dziesięciu stref ładowania dla samochodów osobowych i trzech dla pojazdów ciężkich. Mają one objąć całą sieć drogową.

Oprócz miejskich węzłów w Nikozji, Larnace i Limassolu, punkty ładowania planowane są w Alambra, Kofinou, Evrychou, Saittas, Mandrii, Polis Chrysochous i Paralimni.

W 2026 roku planowane jest zainstalowanie 16 szybkich punktów dla samochodów osobowych. W 2027 roku ma zostać dodanych kolejnych 48 punktów dla samochodów osobowych oraz 12 dla pojazdów ciężkich, a pozostałe obiekty planowane są na 2028 rok. Środki na infrastrukturę zaplanowaną na lata 2026 i 2027 zostały już ujęte w budżecie Departamentu Służb Elektromechanicznych.

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Moc i istniejąca infrastruktura

Dziesięć stacji dla samochodów osobowych będzie miało łącznie 76 punktów o mocy 150 kW każdy. Na trzech stacjach dla pojazdów ciężkich powstanie 18 punktów: 12 o mocy 350 kW i sześć o mocy 200 kW.

Według minister, na Cyprze zainstalowano już 384 ogólnodostępne punkty ładowania na 221 stacjach. W szczególności 76 punktów znajduje się w Nikozji, 57 w Limassolu, 32 w Pafos, 29 w Larnace i 27 w Famaguście.

W ramach planu odbudowy i zwiększania odporności zainstalowano już dziesięć szybkich stacji ładowania w miejscach ogólnodostępnych, w tym w pobliżu szpitali, na placu Troodos, przy kompleksie archeologicznym Chirokitia oraz na dworcach autobusowych w Pafos i Polis Chrysochous. Koszt tych prac wyniósł 840 660 euro. Osobno w pobliżu przystani rybackiej w Kato Pyrgos zainstalowano stację ładowania o mocy 100 kW, która może jednocześnie obsługiwać dwa samochody. Jej koszt wyniósł 77 tys. euro.

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