Сінгапур запустить програму декарбонізації промисловості на S$143 млн — Channel NewsAsia

Сінгапур запустить ініціативу фінансування декарбонізації промисловості обсягом 143 млн сінгапурських доларів, або близько 112 млн доларів США. Програма має підтримати розробку технологій для вирішення ключових проблем зі скороченням викидів у промисловому секторі, повідомляє Channel NewsAsia.

Про ініціативу на Сінгапурському форумі з декарбонізації промисловості заявив віцепрем’єр Ган Кім Йонг. За його словами, виробництво формує приблизно 20% ВВП країни та забезпечує роботою восьму частину її працівників. На промисловість, зокрема з урахуванням спожитої електроенергії, припадає близько 65% викидів Сінгапуру.

Дослідження за участю бізнесу

До 100 млн сінгапурських доларів у межах нової ініціативи спрямують на програму DRIVE — Decarbonisation Research for Industry, Ventures, and Enterprise. Компанії зможуть самі визначати завдання з декарбонізації, які потребують розв’язання, а програма співфінансуватиме дослідження і розробки разом із бізнесом. Подання заявок на участь у DRIVE відкрили 23 жовтня.

Ініціатива є частиною програми Decarbonisation Grand Challenge вартістю 800 млн сінгапурських доларів. Вона передбачає підтримку перспективних технологій від етапу досліджень і розробок до масштабування та демонстрації. Ган Кім Йонг зазначив, що обмежені земельні площі й ресурси відновлюваної енергетики, а також складні виробничі процеси ускладнюють декарбонізацію в країні.

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Тестування технологій і біометан

П’ять проєктів, які раніше підтримала програма досліджень низьковуглецевої енергетики, отримають подальше фінансування в межах грантового конкурсу на 65 млн сінгапурських доларів. Кошти призначені для масштабування технологій та їхнього випробування в реальних промислових умовах.

На острові Джуронг триває будівництво випробувального комплексу Low-Carbon Technology Translational Testbed вартістю 62 млн сінгапурських доларів. Його першими промисловими користувачами мають стати IHI Corporation, Amogy та Metha8. IHI працюватиме над перетворенням вуглекислого газу на стале авіаційне паливо, Amogy — над виробництвом водню з аміаку, а Metha8 — над інтегрованою системою виробництва електроенергії з метанолу.

Крім того, влада схвалила Keppel Energy, Sembcorp Utilities і Tuas Power Generation як агрегаторів для імпорту та постачання біометану. Цей відновлюваний газ виробляють з органічних відходів; його можна використовувати як низьковуглецеву альтернативу природному газу в наявній газовій інфраструктурі. За словами Ган Кім Йонга, регуляторна пісочниця для біометану має сприяти розвитку потужностей до 300 МВт із 2028 року.

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