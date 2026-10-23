新加坡将启动一项规模为1.43亿新元、约合1.12亿美元的工业脱碳融资计划。该计划旨在支持开发技术，以解决工业领域减排面临的关键问题，Channel NewsAsia报道。

副总理颜金勇在新加坡工业脱碳论坛上宣布了这项倡议。他表示，制造业约占该国国内生产总值的20%，并为八分之一的劳动者提供就业。工业部门包括其消耗的电力在内，约占新加坡排放量的65%。

企业参与的研究

新倡议下最多1亿新元将投向DRIVE项目，即工业、风险投资与企业脱碳研究（Decarbonisation Research for Industry, Ventures, and Enterprise）。企业将能够自行确定需要解决的脱碳任务，该项目将与企业共同资助研发工作。DRIVE项目的参与申请于10月23日开放。

该倡议是价值8亿新元的Decarbonisation Grand Challenge计划的一部分。该计划为有前景的技术提供支持，涵盖从研发阶段到规模化和示范阶段。颜金勇指出，有限的土地面积和可再生能源资源，以及复杂的制造流程，使该国的脱碳工作更加困难。

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技术测试与生物甲烷

此前获得低碳能源研究计划支持的五个项目，将在一项6500万新元的拨款征集中获得进一步资助。这些资金用于扩大技术规模并在真实工业条件下测试技术。

裕廊岛上一座价值6200万新元的低碳技术转化测试平台（Low-Carbon Technology Translational Testbed）正在建设中。其首批工业用户预计将是IHI Corporation、Amogy和Metha8。IHI将致力于把二氧化碳转化为可持续航空燃料，Amogy将研究从氨中制取氢气，Metha8则将研究一套以甲醇发电的综合系统。

此外，当局已批准Keppel Energy、Sembcorp Utilities和Tuas Power Generation作为进口和供应生物甲烷的聚合商。这种可再生气体由有机废弃物生产；它可在现有天然气基础设施中作为天然气的低碳替代品使用。颜金勇表示，生物甲烷监管沙盒预计将促进自2028年起发展最高达300兆瓦的产能。

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