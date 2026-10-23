美国将氦列为关键材料——Global News Canada

美国能源部因氦对半导体生产的重要性以及全球供应中断的风险，将其列入关键材料清单。据Global News报道，这一决定将为氦生产商提供更广泛的联邦融资机会，并加强政府对该行业的监管。

在技术和能源领域的作用

氦主要作为天然气加工的副产品获得。它用于风能、太阳能和核能、太空探索、医学成像和科学研究。这种气体也是半导体制造中冷却、光刻和泄漏测试所必需的。

能源部助理部长奥黛丽·罗伯逊指出，由于氦的特性，很难找到替代品：它不可燃，并且在气体中沸点最低。她表示，国家需要足够数量的这一资源用于半导体、量子计算机和超级计算机，以及超导磁体。

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供应限制

美国是全球最大的天然气和氦生产国。其他主要生产国包括卡塔尔和俄罗斯。2025年，美国生产了8100万立方米氦气，占全球总量的43%，其中3800万立方米被出口。自2021年以来，美国的年产量一直维持在约8000万立方米。

据该媒体称，在伊朗与以色列和美国爆发战争的背景下，伊朗关闭霍尔木兹海峡后，加之卡塔尔基础设施遭受打击，来自卡塔尔的供应大幅减少。俄罗斯这一侵略国于4月对氦出口实施临时限制，以保护国内储备。

美国能源部指出，该国在怀俄明州、堪萨斯州、得克萨斯州、俄克拉何马州、科罗拉多州和犹他州拥有大量氦储量。与此同时，现有开采设施正满负荷运行，而建设新工厂和获得许可需要数年时间。

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