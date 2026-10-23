США признали гелий критически важным материалом — Global News Canada

Министерство энергетики США внесло гелий в перечень критически важных материалов из-за его значения для производства полупроводников и рисков перебоев в глобальных поставках. Как сообщает Global News, это решение предусматривает более широкие возможности федерального финансирования для производителей гелия и усиленный государственный мониторинг отрасли.

Роль в технологиях и энергетике

Гелий преимущественно получают как побочный продукт переработки природного газа. Он используется в ветровой, солнечной и ядерной энергетике, космических исследованиях, медицинской визуализации и научной работе. Газ также необходим для охлаждения, фотолитографии и проверки герметичности при производстве полупроводников.

Помощница министра энергетики Одри Робертсон отметила, что гелий сложно заменить из-за его свойств: он негорючий и имеет самую низкую температуру кипения среди газов. По ее словам, стране необходимы достаточные объемы этого ресурса для полупроводников, квантовых и суперкомпьютеров, а также сверхпроводящих магнитов.

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Ограничения поставок

США являются крупнейшим в мире производителем природного газа и гелия. Другими ведущими производителями являются Катар и Россия. В 2025 году Соединенные Штаты произвели 81 млн кубометров гелия, или 43% мирового объема, из которых 38 млн кубометров экспортировали. С 2021 года американское производство держится примерно на уровне 80 млн кубометров ежегодно.

По данным издания, поставки из Катара существенно сократились после закрытия Ираном Ормузского пролива на фоне войны Ирана с Израилем и США, а также из-за ударов по инфраструктуре Катара. Россия — государство-агрессор — в апреле ввела временные ограничения на экспорт гелия для защиты внутренних запасов.

Министерство энергетики США указывает, что страна располагает значительными запасами гелия в Вайоминге, Канзасе, Техасе, Оклахоме, Колорадо и Юте. В то же время имеющиеся добывающие предприятия работают на пределе мощностей, а строительство новых заводов и получение разрешений требуют лет.

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