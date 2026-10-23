USA uznały hel za materiał krytyczny — Global News Canada

Departament Energii USA wpisał hel na listę materiałów krytycznych ze względu na jego znaczenie dla produkcji półprzewodników oraz ryzyko zakłóceń w globalnych dostawach. Jak informuje Global News, decyzja ta przewiduje szersze możliwości federalnego finansowania dla producentów helu oraz wzmocniony państwowy monitoring branży.

Rola w technologii i energetyce

Hel pozyskuje się głównie jako produkt uboczny przetwarzania gazu ziemnego. Jest wykorzystywany w energetyce wiatrowej, słonecznej i jądrowej, badaniach kosmicznych, obrazowaniu medycznym oraz pracy naukowej. Gaz jest również niezbędny do chłodzenia, fotolitografii i testów szczelności w produkcji półprzewodników.

Asystentka sekretarza energii Audrey Robertson zaznaczyła, że hel trudno zastąpić ze względu na jego właściwości: jest niepalny i ma najniższą temperaturę wrzenia spośród gazów. Według niej kraj potrzebuje wystarczających ilości tego surowca dla półprzewodników, komputerów kwantowych i superkomputerów, a także magnesów nadprzewodzących.

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Ograniczenia dostaw

USA są największym na świecie producentem gazu ziemnego i helu. Innymi czołowymi producentami są Katar i Rosja. W 2025 roku Stany Zjednoczone wyprodukowały 81 mln metrów sześciennych helu, czyli 43% światowego wolumenu, z czego 38 mln metrów sześciennych wyeksportowano. Od 2021 roku amerykańska produkcja utrzymuje się na poziomie około 80 mln metrów sześciennych rocznie.

Według publikacji dostawy z Kataru znacznie się zmniejszyły po zamknięciu przez Iran Cieśniny Ormuz w związku z wojną Iranu z Izraelem i USA, a także z powodu uderzeń w infrastrukturę Kataru. Rosja, państwo-agresor, w kwietniu wprowadziła tymczasowe ograniczenia eksportu helu, aby chronić krajowe zapasy.

Departament Energii USA wskazuje, że kraj posiada znaczne zasoby helu w Wyoming, Kansas, Teksasie, Oklahomie, Kolorado i Utah. Jednocześnie istniejące zakłady wydobywcze działają na granicy swoich możliwości, a budowa nowych zakładów i uzyskanie pozwoleń wymagają lat.

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