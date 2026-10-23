Eni utrzyma limity cen benzyny i oleju napędowego do końca roku — ANSA English
Włoska spółka energetyczna Eni utrzyma wprowadzone na początku października limity cen benzyny i oleju napędowego do końca 2026 roku. Poinformował o tym ANSA English, powołując się na dyrektora generalnego spółki Claudio Descalziego oraz przedstawiciela Eni.
Obecne limity cen
Obecnie limit ceny oleju napędowego ustalono na poziomie 2,25 euro, a benzyny — 1,99 euro. Eni ogłosiło te poziomy na początku października. Descalzi potwierdził przedłużenie ograniczeń po rozmowie telefonicznej z kilkoma gazetami, a przedstawiciel Eni później potwierdził tę informację agencji ANSA.
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Monitorowanie rynku i dostaw
Spółka będzie monitorować sytuację rynkową i dynamikę cen w tym okresie. Eni będzie także uwzględniać rzeczywiste wolumeny dostępnych dostaw w relacji do infrastruktury logistycznej spółki.
Na podstawie tych czynników Eni będzie oceniać konkretne poziomy limitów cen oleju napędowego i benzyny do końca roku.