Komisarze hrabstwa Fort Bend w stanie Teksas zatwierdzili cztery umowy, na mocy których Tesla może otrzymać do 35 lat lokalnych ulg podatkowych na wyposażenie planowanej fabryki paneli słonecznych o wartości około 10 mld dolarów. Projekt o nazwie Project Crystal Sun ma powstać w pobliżu Richmond, na południowy zachód od Houston — informuje Electrek.

Decyzję poparto czterema głosami, nie było głosów przeciw. Pełniący obowiązki sędziego hrabstwa Daniel Wong wstrzymał się od głosu, ponieważ jego firma inżynieryjna współpracowała z Teslą. Jednocześnie Tesla nie podjęła jeszcze ostatecznego zobowiązania do budowy zakładu w Teksasie.

Ulgi na wyposażenie i zapasy

Jedna z umów przewiduje całkowite zwolnienie z podatku hrabstwa od wyposażenia produkcyjnego i innego materialnego majątku ruchomego fabryki przez 10 lat podatkowych. Okres ten domyślnie rozpocznie się w 2029 roku, jednak Tesla może przenieść jego początek na pierwszy rok po rozpoczęciu produkcji — nie później niż w 2031 roku.

Według wniosku Tesli wartość projektu wynosi 10,1 mld dolarów: 1,52 mld dolarów przypada na nieruchomości, a 8,6 mld dolarów na majątek ruchomy, głównie wyposażenie produkcyjne. Grunty i budynki nie są objęte mechanizmem zwolnienia i pozostaną w pełni opodatkowane.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Po zakończeniu 10-letniego okresu Tesla będzie płacić podatek od wyposażenia, jednak hrabstwo będzie zwracać jej 90% tej kwoty w formie corocznej dotacji przez kolejne 20 lat. Dla zapasów produkcyjnych przewidziano podobny system za pośrednictwem strefy wolnego handlu Port Freeport: w okresie początkowej ulgi płatność zamiast podatku wyniesie zero, a później — 10% podatku, który miałby zastosowanie.

Warunki dla Tesli

Jeśli Tesla w ciągu dowolnych dwóch kolejnych lat w pierwszej dekadzie projektu będzie zatrudniać średnio co najmniej 12 tys. pracowników, pierwsze pięć lat okresu dotacji będzie przewidywać pełny zwrot podatku. Wówczas czas obowiązywania umów wzrośnie do 35 lat. Wskaźnik ten jest o 2288 miejsc pracy wyższy od deklarowanego przez firmę celu wynoszącego 9712 pracowników.

Aby zachować ulgi, Tesla musi rozpocząć budowę do 30 czerwca 2027 roku, rozpocząć regularną komercyjną produkcję ogniw słonecznych do 31 grudnia 2030 roku oraz zainwestować 10 mld dolarów do późniejszej z dwóch dat: 31 grudnia 2031 roku lub dwóch lat po rozpoczęciu produkcji. Firma oczekuje rozpoczęcia produkcji komercyjnej w pierwszym kwartale 2029 roku.

Umowa gwarantuje również hrabstwu minimalne wpływy na poziomie 2 mln dolarów rocznie. Do tej kwoty będą zaliczane 25% podatków Tesli od nieruchomości, 10-procentowy udział hrabstwa w podatkach od wyposażenia oraz płatności w ramach strefy wolnego handlu.

Czytaj nas na