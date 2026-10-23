得克萨斯州本德堡县的委员批准了四项协议，根据这些协议，特斯拉可能获得最长35年的地方税收优惠，用于一座计划建设、价值约100亿美元的太阳能工厂设备。该项目名为Project Crystal Sun，计划建在里士满附近、休斯敦西南部，Electrek报道。

该决定以四票赞成、零票反对获得通过。代理县法官丹尼尔·王弃权，因为他的工程公司曾与特斯拉合作。与此同时，特斯拉尚未就于得州建设该工厂作出最终承诺。

设备和库存优惠

其中一项协议规定，该工厂的生产设备及其他有形动产可在10个纳税年度内完全免缴县税。该期限默认将于2029年开始，但特斯拉可将其推迟至生产启动后的第一年——最晚不迟于2031年。

根据特斯拉的申请，该项目价值101亿美元：其中15.2亿美元为不动产，86亿美元为动产，主要是生产设备。土地和建筑物不纳入免税机制，并将继续全额纳税。

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10年期结束后，特斯拉将为设备缴税，但县政府将在随后20年内以年度补助金形式返还其90%的税额。通过Port Freeport对外贸易区，生产库存也适用类似方案：在初始优惠期内，替代税款的支付额为零，之后为本应适用税额的10%。

特斯拉的条件

如果特斯拉在项目首个十年内任意连续两年平均拥有至少1.2万名员工，补助期的前五年将获得全额税款返还。届时，协议期限将延长至35年。这一数字比该公司提出的9712名员工目标高出2288个岗位。

为保留这些优惠，特斯拉必须在2027年6月30日前开工建设，在2030年12月31日前开始太阳能电池的常规商业生产，并在以下两个日期中较晚的日期前投资100亿美元：2031年12月31日，或生产开始后两年。该公司预计于2029年第一季度开始商业生产。

协议还保证该县每年最低收入为200万美元。这一金额将包括特斯拉不动产税的25%、县政府从设备税中获得的10%份额，以及对外贸易区内的支付款项。

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