Комиссары округа Форт-Бенд в штате Техас одобрили четыре соглашения, по которым Tesla может получить до 35 лет местных налоговых льгот на оборудование для планируемого завода по производству солнечных элементов стоимостью около $10 млрд. Проект под названием Project Crystal Sun планируют разместить недалеко от Ричмонда, к юго-западу от Хьюстона, сообщает Electrek.

Решение поддержали четырьмя голосами, голосов против не было. Исполняющий обязанности судьи округа Дэниел Вонг воздержался, поскольку его инженерная компания работала с Tesla. В то же время Tesla еще не взяла на себя окончательное обязательство строить предприятие в Техасе.

Льготы для оборудования и запасов

Одно из соглашений предусматривает полное освобождение от окружного налога на производственное оборудование и другое материальное движимое имущество завода на протяжении 10 налоговых лет. Отсчет по умолчанию начнется в 2029 году, однако Tesla может перенести его на первый год после начала производства — не позднее 2031 года.

Согласно заявке Tesla, стоимость проекта составляет $10,1 млрд: $1,52 млрд приходится на недвижимость, а $8,6 млрд — на движимое имущество, преимущественно производственное оборудование. Земля и здания не входят в механизм освобождения и останутся полностью облагаемыми налогом.

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После завершения 10-летнего периода Tesla будет платить налог на оборудование, однако округ будет возвращать ей 90% этой суммы в форме ежегодного гранта на протяжении следующих 20 лет. Для производственных запасов предусмотрена аналогичная схема через зону внешней торговли Port Freeport: в период первоначальной льготы платеж вместо налога будет равен нулю, а в дальнейшем — 10% от налога, который подлежал бы уплате.

Условия для Tesla

Если Tesla в течение любых двух последовательных лет в первое десятилетие проекта будет иметь в среднем не менее 12 тыс. работников, первые пять лет периода грантов будут предусматривать полное возмещение налога. Тогда срок действия договоренностей увеличится до 35 лет. Этот показатель на 2288 рабочих мест превышает заявленный компанией ориентир в 9712 работников.

Для сохранения льгот Tesla должна начать строительство до 30 июня 2027 года, начать регулярное коммерческое производство солнечных элементов до 31 декабря 2030 года и инвестировать $10 млрд до более поздней из двух дат: 31 декабря 2031 года или через два года после начала производства. Компания рассчитывает начать коммерческое производство в первом квартале 2029 года.

Соглашение также гарантирует округу минимальные поступления на уровне $2 млн ежегодно. В эту сумму будут засчитываться 25% налогов Tesla на недвижимость, 10-процентная доля округа от налогов на оборудование и платежи в рамках зоны внешней торговли.

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