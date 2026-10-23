W Senacie Pakistanu senatorka Pakistańskiej Partii Ludowej Sherry Rehman wezwała rząd do poinformowania parlamentu o planach zaopatrzenia kraju w produkty naftowe w grudniu oraz o możliwych działaniach w przypadku racjonowania sprzedaży paliwa. Jak podaje Dawn, dyskusja odbyła się w obliczu narastających napięć na Bliskim Wschodzie.

Minister stanu ds. finansów i dochodów Bilal Azhar Kayani powiedział senatorom, że nie ma problemów z dostawami paliwa. Według niego ponad 10 mln osób korzysta z rządowego programu ukierunkowanych dopłat do paliwa, udzielanych na stacjach benzynowych. Dochody z opłaty naftowej w bieżącym roku finansowym zaplanowano na poziomie 1,676 bln rupii pakistańskich.

Kayani przyznał, że konflikt regionalny wpływa na ceny produktów naftowych w różnych krajach. Jednocześnie powiedział, że rząd zapewnia ukierunkowane wsparcie motocyklistom, kierowcom riksz, operatorom pojazdów transportu towarowego oraz użytkownikom samochodów o małej pojemności silnika.

Zapasy do końca listopada

W ubiegłym tygodniu minister finansów Muhammad Aurangzeb oświadczył, że Pakistan zakupił wystarczające zasoby energii do końca listopada i planuje dostawy na miesiące zimowe, gdy zapotrzebowanie gospodarstw domowych tradycyjnie rośnie. Rehman zapytała, jaki będzie plan na grudzień i czy produktów naftowych wystarczy w obecnych warunkach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Senatorka ostrzegła również przed ryzykiem zakłóceń w dostawach skroplonego gazu naftowego. Według niej kraj importuje niemal 70% wymaganego wolumenu LPG, a produkcja krajowa pokrywa około 30%. Zaznaczyła, że w ubiegłym roku Pakistan otrzymał pięć ładunków LPG, podczas gdy w tym roku spodziewane są tylko dwa, i zażądała przedstawienia parlamentowi planu dostaw.

Obawy dotyczące szlaków energetycznych

Lider opozycji w Senacie Raja Nasir Abbas powiedział, że wojna, która dotknie kluczowych szlaków transportu nośników energii, może pogłębić kryzys energetyczny w Pakistanie. Powiązał ryzyka zewnętrzne z niedoborem LPG w kraju oraz brakiem mąki w prowincji Pendżab.

Rehman osobno stwierdziła, że opłata węglowa od produktów naftowych nie jest wydawana na projekty środowiskowe. Powołała się na słowa dodatkowego sekretarza finansów podczas posiedzenia senackiej komisji ds. zmian klimatu i wezwała do przekształcenia opłaty w podatek węglowy, ze środkami przeznaczonymi na działania klimatyczne.

Czytaj nas na