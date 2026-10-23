В Сенате Пакистана сенатор от Пакистанской народной партии Шерри Рехман призвала правительство проинформировать парламент о планах обеспечения страны нефтепродуктами в декабре и возможных мерах на случай нормирования продажи топлива. Как сообщает Dawn, дискуссия состоялась на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Государственный министр по вопросам финансов и доходов Билал Азхар Каяни заявил сенаторам, что проблем с поставками топлива нет. По его словам, более 10 млн человек пользуются правительственной программой адресных субсидий на топливо, которые предоставляются на автозаправочных станциях. Доходы от нефтяного сбора в текущем финансовом году запланированы на уровне 1,676 трлн пакистанских рупий.

Каяни признал, что региональный конфликт влияет на цены нефтепродуктов в разных странах. В то же время он сказал, что правительство оказывает адресную поддержку мотоциклистам, водителям рикш, операторам грузовых транспортных средств и пользователям малолитражных автомобилей.

Запасы до конца ноября

На прошлой неделе министр финансов Мухаммад Аурангзеб заявил, что Пакистан закупил достаточно энергоресурсов до конца ноября и планирует поставки на зимние месяцы, когда потребности домохозяйств традиционно возрастают. Рехман спросила, каким будет план на декабрь и хватит ли нефтепродуктов в нынешних условиях.

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Сенатор также предупредила о рисках перебоев с поставками сжиженного нефтяного газа. По ее словам, страна импортирует почти 70% необходимого объема LPG, тогда как внутреннее производство покрывает около 30%. Она отметила, что в прошлом году Пакистан получил пять партий LPG, тогда как в этом году ожидаются только две, и потребовала представить парламенту план поставок.

Опасения из-за энергетических маршрутов

Лидер оппозиции в Сенате Раджа Насир Аббас заявил, что война, которая затронет ключевые маршруты транспортировки энергоносителей, может усугубить энергетический кризис в Пакистане. Он связал внешние риски с дефицитом LPG в стране и нехваткой муки в провинции Пенджаб.

Рехман отдельно утверждала, что углеродный сбор с нефтепродуктов не расходуется на экологические проекты. Она сослалась на слова дополнительного секретаря финансов во время заседания сенатского комитета по изменению климата и призвала преобразовать сбор в углеродный налог с целевым направлением средств на климатические меры.

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