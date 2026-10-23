В США Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) проверяет операции с нефтяными фьючерсами, в ходе которых 23 марта за две минуты были проданы контракты, эквивалентные как минимум 6 млн баррелей нефти. Это произошло незадолго до того, как президент Дональд Трамп отказался от угроз нанести удары по иранским электростанциям, сообщает OilPrice.

Резкий рост объемов торгов

Продажа касалась фьючерсов на нефть марок Brent и West Texas Intermediate. По данным Bloomberg, объем торгов в этот двухминутный промежуток в 8,5 раза превысил объем за тот же период в течение предыдущей недели.

Председатель CFTC Майкл Селиг заявил Bloomberg Television, что подразделение комиссии по правоприменению изучает торговлю нефтью во время войны в Иране, в том числе необычный всплеск активности перед заявлением Трампа. Время проведения сделок вызвало вопросы о том, могли ли отдельные трейдеры заранее знать о планах президента.

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Результатов проверки нет

Селиг не назвал участников торгов и не сообщил, обнаружили ли следователи доказательства нарушений. По его словам, CFTC серьезно относится к проверке таких операций. Ранее Bloomberg также сообщал о нескольких скачках объемов торговли нефтью накануне важных заявлений Трампа этой весной, что вызвало обеспокоенность возможным использованием непубличной информации.

CFTC пока не объявляла результатов проверки.

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