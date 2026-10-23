У США Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) перевіряє операції з нафтовими ф'ючерсами, під час яких 23 березня за дві хвилини продали контракти, еквівалентні щонайменше 6 млн барелів нафти. Це сталося незадовго до того, як президент Дональд Трамп відмовився від погроз завдати ударів по іранських електростанціях, повідомляє OilPrice.

Різке зростання обсягів торгів

Продаж стосувався ф'ючерсів на нафту марок Brent і West Texas Intermediate. За даними Bloomberg, обсяг торгів у цей двохвилинний проміжок перевищив у 8,5 раза обсяг за той самий період упродовж попереднього тижня.

Голова CFTC Майкл Селіг заявив Bloomberg Television, що підрозділ комісії з правозастосування вивчає торгівлю нафтою під час війни в Ірані, зокрема незвичний сплеск активності перед заявою Трампа. Час проведення угод викликав питання, чи могли окремі трейдери заздалегідь знати про плани президента.

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Результатів перевірки немає

Селіг не назвав учасників торгів і не повідомив, чи виявили слідчі докази порушень. За його словами, CFTC серйозно ставиться до перевірки таких операцій. Раніше Bloomberg також повідомляв про кілька стрибків обсягів торгів нафтою напередодні важливих заяв Трампа цієї весни, що викликало занепокоєння щодо можливого використання непублічної інформації.

CFTC поки не оголошувала результатів перевірки.

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