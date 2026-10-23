W Stanach Zjednoczonych Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) bada transakcje na kontraktach terminowych na ropę, podczas których 23 marca w ciągu dwóch minut sprzedano kontrakty odpowiadające co najmniej 6 mln baryłek ropy. Stało się to krótko przed tym, jak prezydent Donald Trump wycofał się z gróźb uderzenia w irańskie elektrownie, informuje OilPrice.

Gwałtowny wzrost wolumenu obrotu

Sprzedaż dotyczyła kontraktów terminowych na ropę Brent i West Texas Intermediate. Według Bloomberga wolumen obrotu w tym dwuminutowym okresie był 8,5 razy większy niż w tym samym okresie w poprzednim tygodniu.

Przewodniczący CFTC Michael Selig powiedział Bloomberg Television, że dział egzekwowania prawa komisji bada handel ropą podczas wojny w Iranie, w tym nietypowy wzrost aktywności przed oświadczeniem Trumpa. Czas zawarcia transakcji wywołał pytania, czy niektórzy traderzy mogli z wyprzedzeniem wiedzieć o planach prezydenta.

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Brak wyników kontroli

Selig nie wskazał uczestników handlu ani nie poinformował, czy śledczy znaleźli dowody naruszeń. Jak powiedział, CFTC poważnie traktuje badanie takich transakcji. Bloomberg informował wcześniej także o kilku skokach wolumenu handlu ropą przed ważnymi oświadczeniami Trumpa tej wiosny, co wzbudziło obawy dotyczące możliwego wykorzystania informacji niepublicznych.

CFTC nie ogłosiła jeszcze wyników kontroli.

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