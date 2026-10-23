W Iranie i państwach Zatoki Perskiej dostawy ropy przez Cieśninę Ormuz oraz trasami alternatywnymi wyniosły średnio ponad 24 mln baryłek dziennie w ubiegłym tygodniu. To więcej niż średnia sprzed wojny, wynosząca 23,3 mln baryłek dziennie, odnotowana przed rozpoczęciem wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi pod koniec lutego, podaje Fortune, powołując się na dane firmy Kpler.

Tankowce i trasy alternatywne

Ruch statków przez cieśninę wciąż nie powrócił do zwykłego poziomu z powodu ryzyka irańskich ataków na tankowce. Jednocześnie część przewoźników nadal korzysta z tej trasy ze względu na wysokie wynagrodzenia za takie rejsy. Dodatkowe wolumeny są transportowane rurociągami omijającymi cieśninę, a najwięksi konsumenci ropy również ograniczyli popyt.

Według danych Bloomberga, na które powołuje się publikacja, niektóre gatunki bliskowschodniej ropy w Azji są sprzedawane taniej niż miesiąc temu. Ceny ropy Brent wzrosły w ostatnich dniach po doniesieniach o przygotowaniach USA i Izraela do nowego ataku na Iran, jednak pozostają niższe od wartości szczytowych odnotowanych w apogeum wojny.

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Oceny banku i rozwój infrastruktury

Analitycy JPMorgan uważają, że rynki energii dostosowują się do przedłużającego się konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zauważyli, że podaż ropy okazała się odporna, a spadek popytu w Chinach stał się jednym z kluczowych czynników. Według szacunków banku nawet przy ograniczonych dostawach w ciągu następnego roku spadek popytu może utrzymać cenę na poziomie około 90 dolarów za baryłkę, nie dopuszczając do wzrostu do 120–140 dolarów.

Starszy ekonomista Capital Economics Hamad Hussein oczekuje, że odporność przepływów ropy będzie rosła dzięki rozbudowie infrastruktury rurociągowej i portowej. Jego zdaniem Arabia Saudyjska planuje przekształcić istniejący gazociąg, aby transportować 1,2 mln baryłek ropy dziennie, co może zwiększyć zdolności kraju do dostaw ropy na zachodnie wybrzeże w ciągu sześciu–ośmiu tygodni. Zjednoczone Emiraty Arabskie mają w przyszłym roku ukończyć drugi rurociąg do portu Fudżajra, co umożliwi zwiększenie wolumenów ropy omijających Cieśninę Ormuz.

Ryzyko nowej eskalacji

Iran oświadczył, że w przypadku nowych ataków USA i Izraela może uderzyć nie tylko w infrastrukturę energetyczną, lecz także w centra danych i kable internetowe w regionie. Fortune zaznacza, że takie uderzenia prawdopodobnie wywołałyby podobną odpowiedź przeciwko infrastrukturze Iranu i zwiększyłyby ryzyko dla długoterminowego wydobycia oraz transportu ropy. Przedstawiciel USA przy ONZ Mike Waltz w komentarzu dla Financial Times zasugerował, że Waszyngton i Teheran mogą pozostawać w stanie konfrontacji jeszcze przez rok bez porozumienia w sprawie irańskiego programu nuklearnego lub Cieśniny Ormuz.

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