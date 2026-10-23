上周，伊朗和波斯湾国家经由霍尔木兹海峡及替代路线的石油供应平均超过每天2400万桶。这高于2月底美国和以色列对伊朗战争开始前记录的每天2330万桶的战前平均水平，《财富》报道，并援引Kpler公司的数据。

油轮和绕行路线

由于伊朗袭击油轮的风险，船舶通过该海峡的流量仍未恢复至正常水平。同时，部分承运商因这类航次的高额报酬，仍继续选择这条路线。额外的运量通过绕过海峡的管道运输，而最大的石油消费国也减少了需求。

据该刊援引的彭博数据，一些中东原油品种在亚洲的售价低于一个月前。布伦特原油价格近几日因有关美国和以色列正准备对伊朗发动新一轮攻击的报道而上涨，但仍低于战争最激烈时期记录的峰值。

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银行评估和基础设施发展

摩根大通分析师认为，能源市场正在适应中东地区的长期冲突。他们指出，石油供应表现出韧性，而中国需求下降已成为关键因素之一。该银行估计，即使未来一年供应受限，需求下降也可能将价格维持在每桶约90美元的水平，避免升至120至140美元。

凯投宏观高级经济学家哈马德·侯赛因预计，随着管道和港口基础设施的扩建，石油流动的韧性将增强。他估计，沙特阿拉伯计划改造现有天然气管道，使其能够每天运输120万桶石油，这可能在六至八周内增强该国向西海岸供应石油的能力。阿拉伯联合酋长国应于明年完成通往富查伊拉港的第二条管道，这将使其能够增加绕过霍尔木兹海峡的石油量。

新一轮升级的风险

伊朗表示，如果美国和以色列发动新的攻击，它可能不仅打击能源基础设施，还会打击该地区的数据中心和互联网电缆。《财富》指出，此类打击很可能引发针对伊朗基础设施的类似回应，并加大对长期石油生产和运输的风险。美国驻联合国代表迈克·沃尔茨在接受《金融时报》采访时表示，若未能就伊朗核计划或霍尔木兹海峡达成协议，华盛顿和德黑兰可能还会处于对抗状态一年。

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