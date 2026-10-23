В Иране и странах Персидского залива поставки нефти через Ормузский пролив и альтернативными маршрутами на прошлой неделе в среднем превысили 24 млн баррелей в сутки. Это больше довоенного среднего показателя в 23,3 млн баррелей в сутки, зафиксированного до начала войны США и Израиля против Ирана в конце февраля, сообщает Fortune со ссылкой на данные компании Kpler.

Танкеры и обходные маршруты

Движение судов через пролив всё ещё не вернулось к обычному уровню из-за риска иранских атак на танкеры. В то же время часть перевозчиков продолжает проходить этим маршрутом из-за высоких выплат за такие рейсы. Дополнительные объёмы транспортируются по трубопроводам, которые обходят пролив, а крупнейшие потребители нефти также сократили спрос.

По данным Bloomberg, на которые ссылается издание, некоторые сорта ближневосточной нефти в Азии продаются дешевле, чем месяц назад. Цены на Brent в последние дни выросли после сообщений о подготовке США и Израиля к новой атаке на Иран, однако остаются ниже пиковых значений, зафиксированных в разгар войны.

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Оценки банка и развитие инфраструктуры

Аналитики JPMorgan считают, что энергетические рынки приспосабливаются к затяжному конфликту на Ближнем Востоке. Они отметили, что предложение нефти оказалось устойчивым, а снижение спроса в Китае стало одним из ключевых факторов. По оценке банка, даже при ограниченных поставках в течение следующего года сокращение спроса может удержать цену на уровне около 90 долларов за баррель, не допустив роста до 120–140 долларов.

Старший экономист Capital Economics Хамад Хуссейн ожидает, что устойчивость потоков нефти будет расти благодаря расширению трубопроводной и портовой инфраструктуры. По его оценке, Саудовская Аравия планирует переоборудовать существующий газопровод для транспортировки 1,2 млн баррелей нефти в сутки, что может усилить возможности страны поставлять нефть на западное побережье в течение шести–восьми недель. Объединённые Арабские Эмираты должны завершить второй трубопровод к порту Фуджейра в следующем году, что позволит увеличить объёмы нефти, обходящие Ормузский пролив.

Риск новой эскалации

Иран заявил, что в случае новых атак США и Израиля может нанести удары не только по энергетической инфраструктуре, но и по дата-центрам и интернет-кабелям в регионе. Fortune отмечает, что такие удары, вероятно, вызвали бы аналогичный ответ по инфраструктуре Ирана и усилили бы риски для долгосрочной добычи и транспортировки нефти. Представитель США при ООН Майк Уолц в комментарии Financial Times предположил, что Вашингтон и Тегеран могут оставаться в состоянии противостояния ещё год без договорённости по ядерной программе Ирана или Ормузскому проливу.

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