Саудовская нефтяная компания Aramco планирует увеличить пропускную способность нефтепровода Восток—Запад, также известного как Petroline, примерно с 7 млн до 10 млн баррелей в сутки. Расширение маршрута, позволяющего транспортировать нефть в обход Ормузского пролива, должно занять два-три года, сообщает Fortune.

Маршрут к Красному морю

Генеральный директор Aramco Амин Нассер заявил, что компания также проводит инженерные исследования дополнительных экспортных маршрутов. Нефтепровод длиной около 750 миль проходит от перерабатывающего центра Абкайк возле Персидского залива до порта Янбу на Красном море.

До начала войны по трубопроводу обычно транспортировали около 2 млн баррелей нефти в сутки. В конце марта он достиг полной мощности в 7 млн баррелей в сутки, при этом около 2 млн баррелей из этого объема поступали на саудовские нефтеперерабатывающие заводы, а не на экспорт.

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Риски для поставок

Преподаватель Школы менеджмента MIT Sloan и бывший заместитель помощника министра финансов США по вопросам окружающей среды и энергетики Гилберт Меткалф считает, что если Саудовская Аравия сможет увеличить поток по трубопроводу до 10 млн баррелей в сутки, это могло бы добавить мировому рынку около 2% нефти и несколько снизить цены. В то же время он подчеркнул уязвимость трубопровода и другой нефтяной инфраструктуры королевства для атак дронов и ракет, а также неопределенность относительно доступных нефтеперерабатывающих мощностей.

Petroline в этом году неоднократно подвергался атакам. По данным Kpler, после удара дронами 10 сентября трубопровод превентивно остановили до 22 сентября. Морской маршрут через порт Янбу также связан с рисками в районе пролива Баб-эль-Мандеб, через который проходят танкеры, направляющиеся на юг из Красного моря.

По данным Kpler, в сентябре экспорт нефти через Ормузский пролив составлял в среднем чуть менее 9 млн баррелей в сутки — около 44% февральского уровня. Меткалф отметил, что даже расширение саудовского трубопровода может не снизить зависимость мирового рынка от этого пролива.

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