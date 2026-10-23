Aramco计划将输油管道运力提高至每日1000万桶——《财富》

沙特石油公司Aramco计划将东西向输油管道、也称Petroline的运输能力，从约每日700万桶提高至1000万桶。据《财富》报道，这条可绕过霍尔木兹海峡运输石油的线路扩建工程预计将持续两到三年。

通往红海的路线

Aramco首席执行官阿明·纳赛尔表示，该公司也在就额外出口路线开展工程研究。这条长约750英里的输油管道从波斯湾附近的阿卜盖格加工中心延伸至红海沿岸的延布港。

战争开始前，该管道通常每天输送约200万桶石油。3月底，它达到每日700万桶的满负荷运力，其中约200万桶输往沙特炼油厂，而非用于出口。

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供应风险

麻省理工学院斯隆管理学院讲师、美国财政部前环境与能源事务副助理部长吉尔伯特·梅特卡夫认为，如果沙特阿拉伯能够将管道输送量提高至每日1000万桶，这可能为全球市场增加约2%的石油供应，并在一定程度上降低价格。同时，他强调，该管道及该王国其他石油基础设施容易遭受无人机和导弹袭击，并且可用炼油能力也存在不确定性。

Petroline今年多次遭到袭击。根据Kpler的数据，在9月10日遭无人机袭击后，该管道被预防性关闭至9月22日。经由延布港的海上路线同样面临曼德海峡地区的风险，从红海向南航行的油轮须经过该海峡。

根据Kpler的数据，9月经霍尔木兹海峡的石油出口量平均略低于每日900万桶，约为2月水平的44%。梅特卡夫指出，即使扩建沙特输油管道，也未必能减少全球市场对该海峡的依赖。

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