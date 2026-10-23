Saudyjska spółka naftowa Aramco planuje zwiększyć przepustowość ropociągu Wschód–Zachód, znanego także jako Petroline, z około 7 mln do 10 mln baryłek dziennie. Rozbudowa trasy, która umożliwia transport ropy z pominięciem Cieśniny Ormuz, ma potrwać od dwóch do trzech lat, podaje Fortune.

Trasa do Morza Czerwonego

Dyrektor generalny Aramco Amin Nasser oświadczył, że spółka prowadzi również badania inżynieryjne dotyczące dodatkowych tras eksportowych. Ropociąg o długości około 750 mil biegnie od centrum przetwórczego Abqaiq w pobliżu Zatoki Perskiej do portu Janbu nad Morzem Czerwonym.

Przed rozpoczęciem wojny rurociągiem zazwyczaj transportowano około 2 mln baryłek ropy dziennie. Pod koniec marca osiągnął on pełną przepustowość 7 mln baryłek dziennie, przy czym około 2 mln baryłek z tej ilości trafiało do saudyjskich rafinerii, a nie na eksport.

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Ryzyka dla dostaw

Gilbert Metcalf, wykładowca MIT Sloan School of Management i były zastępca asystenta sekretarza skarbu USA ds. środowiska i energii, uważa, że jeśli Arabia Saudyjska zdoła zwiększyć przepływ ropociągiem do 10 mln baryłek dziennie, mogłoby to dodać do światowego rynku około 2% ropy i nieco obniżyć ceny. Jednocześnie podkreślił podatność rurociągu i innej infrastruktury naftowej królestwa na ataki dronów i rakiet, a także niepewność co do dostępnych mocy przerobowych rafinerii.

Petroline był w tym roku wielokrotnie atakowany. Według Kpler po ataku dronów 10 września rurociąg został prewencyjnie zatrzymany do 22 września. Morska trasa przez port Janbu również wiąże się z ryzykiem w rejonie cieśniny Bab al-Mandab, przez którą przepływają tankowce kierujące się na południe z Morza Czerwonego.

Według Kpler we wrześniu eksport ropy przez Cieśninę Ormuz wynosił średnio nieco mniej niż 9 mln baryłek dziennie — około 44% poziomu z lutego. Metcalf zauważył, że nawet rozbudowa saudyjskiego rurociągu może nie zmniejszyć zależności światowego rynku od tej cieśniny.

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