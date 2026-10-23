Итальянская энергетическая компания Eni сохранит введённые в начале октября предельные цены на бензин и дизельное топливо до конца 2026 года. Об этом сообщает ANSA English со ссылкой на генерального директора компании Клаудио Дескальци и представителя Eni.

Текущие ценовые пределы

В настоящее время предельная цена дизельного топлива установлена на уровне 2,25 евро, а бензина — 1,99 евро. Eni объявила такие уровни в начале октября. Дескальци подтвердил продление ограничений после телефонного разговора с несколькими газетами, а представитель Eni позднее подтвердил эту информацию агентству ANSA.

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Мониторинг рынка и поставок

Компания будет следить за рыночной ситуацией и динамикой цен в течение этого периода. В Eni также будут учитывать фактические объёмы доступных поставок в соотношении с логистической инфраструктурой компании.

На основании этих факторов Eni будет оценивать конкретные уровни предельных цен на дизельное топливо и бензин до конца года.

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