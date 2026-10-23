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Eni збереже граничні ціни на бензин і дизель до кінця року — ANSA English

Федір Криштовський 23 Жовтня 2026 19:29
Eni збереже граничні ціни на бензин і дизель до кінця року — ANSA English

Італійська енергетична компанія Eni збереже запроваджені на початку жовтня граничні ціни на бензин і дизель до кінця 2026 року. Про це повідомляє ANSA English з посиланням на генерального директора компанії Клаудіо Дескальці та представника Eni.

Поточні цінові межі

Наразі граничну ціну дизельного пального встановлено на рівні 2,25 євро, а бензину — 1,99 євро. Такі рівні Eni оголосила на початку жовтня. Дескальці підтвердив продовження обмежень після телефонної розмови з кількома газетами, а представник Eni згодом підтвердив цю інформацію агентству ANSA.

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Моніторинг ринку та постачань

Компанія стежитиме за ринковою ситуацією та динамікою цін упродовж цього періоду. У Eni також враховуватимуть фактичні обсяги доступних поставок у співвідношенні з логістичною інфраструктурою компанії.

На підставі цих чинників Eni оцінюватиме конкретні рівні граничних цін на дизель і бензин до завершення року.

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