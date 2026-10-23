在巴基斯坦参议院，巴基斯坦人民党参议员谢丽·雷赫曼呼吁政府向议会说明该国12月石油产品供应计划，以及一旦实施燃料销售配给可能采取的措施。据《黎明报》报道，此次讨论是在中东紧张局势加剧的背景下进行的。

财政和税收国务部长比拉尔·阿兹哈尔·卡亚尼对参议员表示，燃料供应没有问题。他说，超过1000万人使用政府的定向燃料补贴计划，该补贴在加油站发放。本财年石油税费收入计划为1.676万亿巴基斯坦卢比。

卡亚尼承认，地区冲突影响不同国家的石油产品价格。同时，他表示，政府为摩托车骑手、人力车司机、货运车辆运营者和小排量汽车使用者提供定向支持。

库存可维持至11月底

上周，财政部长穆罕默德·奥朗则布表示，巴基斯坦已采购足够的能源资源，可维持至11月底，并正为冬季月份规划供应，届时家庭需求通常会上升。雷赫曼询问12月的计划将是什么，以及在当前条件下石油产品是否充足。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

这名参议员还警告称，液化石油气供应存在中断风险。她表示，该国进口近70%的所需LPG，而国内生产仅覆盖约30%。她指出，巴基斯坦去年收到5批LPG货物，而今年预计仅有2批，并要求向议会提交供应计划。

对能源运输路线的担忧

参议院反对党领袖拉贾·纳西尔·阿巴斯表示，波及关键能源运输路线的战争可能加剧巴基斯坦的能源危机。他将外部风险与该国LPG短缺以及旁遮普省面粉短缺联系起来。

雷赫曼还称，针对石油产品征收的碳税费并未用于环保项目。她援引参议院气候变化委员会会议上一名财政部副秘书长的话，并呼吁将该项税费转变为碳税，将资金专项用于气候行动。

关注我们在