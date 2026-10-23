Singapur uruchomi inicjatywę finansowania dekarbonizacji przemysłu o wartości 143 mln dolarów singapurskich, czyli około 112 mln dolarów amerykańskich. Program ma wesprzeć rozwój technologii służących rozwiązaniu kluczowych problemów związanych z redukcją emisji w sektorze przemysłowym, informuje Channel NewsAsia.

O inicjatywie podczas Singapurskiego Forum Dekarbonizacji Przemysłu poinformował wicepremier Gan Kim Yong. Jak zaznaczył, produkcja stanowi około 20% PKB kraju i zapewnia zatrudnienie jednej ósmej jego pracowników. Przemysł, w tym uwzględniając zużywaną energię elektryczną, odpowiada za około 65% emisji Singapuru.

Badania z udziałem biznesu

Do 100 mln dolarów singapurskich w ramach nowej inicjatywy zostanie przeznaczonych na program DRIVE — Decarbonisation Research for Industry, Ventures, and Enterprise. Firmy będą mogły samodzielnie określać wyzwania dekarbonizacyjne wymagające rozwiązania, a program będzie współfinansował badania i rozwój wraz z biznesem. Nabór wniosków o udział w DRIVE otwarto 23 października.

Inicjatywa jest częścią wartego 800 mln dolarów singapurskich programu Decarbonisation Grand Challenge. Przewiduje on wsparcie obiecujących technologii od etapu badań i rozwoju po skalowanie oraz demonstrację. Gan Kim Yong zauważył, że ograniczona powierzchnia gruntów i zasoby energii odnawialnej, a także złożone procesy produkcyjne, utrudniają dekarbonizację w kraju.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Testowanie technologii i biometan

Pięć projektów, które wcześniej otrzymały wsparcie w ramach programu badań nad energią niskoemisyjną, uzyska dalsze finansowanie w ramach konkursu grantowego o wartości 65 mln dolarów singapurskich. Środki są przeznaczone na skalowanie technologii i ich testowanie w rzeczywistych warunkach przemysłowych.

Na wyspie Jurong trwa budowa wartego 62 mln dolarów singapurskich kompleksu testowego Low-Carbon Technology Translational Testbed. Jego pierwszymi użytkownikami przemysłowymi mają zostać IHI Corporation, Amogy i Metha8. IHI będzie pracować nad przetwarzaniem dwutlenku węgla w zrównoważone paliwo lotnicze, Amogy — nad produkcją wodoru z amoniaku, a Metha8 — nad zintegrowanym systemem wytwarzania energii elektrycznej z metanolu.

Ponadto władze zatwierdziły Keppel Energy, Sembcorp Utilities i Tuas Power Generation jako agregatorów do importu i dostaw biometanu. Ten odnawialny gaz jest produkowany z odpadów organicznych; może być wykorzystywany jako niskoemisyjna alternatywa dla gazu ziemnego w istniejącej infrastrukturze gazowej. Według Gana Kim Yonga piaskownica regulacyjna dla biometanu ma sprzyjać rozwojowi mocy do 300 MW od 2028 roku.

Czytaj nas na